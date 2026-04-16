Vacunación antigripal: más de 35 mil dosis aplicadas en la provincia

La campaña de vacunación antigripal avanza en toda la provincia con presencia en los 36 hospitales y centros de salud. En total 35.312 personas recibieron la dosis, una cobertura significativa en los grupos priorizados, en el marco de una estrategia sanitaria que se adelantó ante la circulación temprana de virus respiratorios. La misma comenzó en marzo y busca fortalecer la prevención en la población de riesgo.

La decisión de adelantar su inicio respondió al comportamiento epidemiológico observado en la región, con circulación temprana de virusrespiratorios y la presencia de una nueva variante de influenza A (H3N2).

De esta manera, del 11 de marzo al 10 de abril se logró vacunar al 29,43% de la población priorizada en la estrategia de inmunización que son, personal de salud, embarazadas y puérperas, niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años, y personas de 2 a 64 años con factores de riesgos.

Del total de 35.312 dosis aplicadas, 7.340 corresponden al personal de Salud, con una cobertura del 82%; 1.555 a embarazadas (33,2%), 6.633 dosis a personas de 2 a 64 años con factores de riesgo; 17.373 a personal mayores de 65 años; 149 dosis a puérperas, y 1.945 primeras dosis enmenores de 6 meses a 2 años (19,5%) y 317 en segundas dosis en estamismo grupo etario (3,2%).

La dosis antigripal forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, es gratuita y obligatoria y tiene como principal propósito reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por el virus de influenza en la población de riesgo en el país.

Cabe remarcar que, en esta primera etapa, las personas que se pueden acercar a los vacunatorios y centros de salud de la Provincia, son: