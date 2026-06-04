Más de 82.000 rionegrinos ya se aplicaron la vacuna antigripal

En el marco de la campaña de vacunación antigripal 2026, Río Negro ya aplicó 82.430 dosis en todo el territorio provincial y registra un nivel de cobertura que supera el 74% de lo previsto para esta etapa del año, consolidando una fuerte respuesta de la población frente a la temporada invernal.

El Ministerio de Salud destacó el avance sostenido de la campaña en los distintos hospitales y centros de salud de la provincia, reflejando una importante adhesión de los grupos priorizados para la vacunación.

El dato surge del último relevamiento oficial del Sistema de Información de Vacunas (NOMIVAC), procesado por el Departamento de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles a cargo, Jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Marcela González.

De acuerdo con el informe técnico, la campaña, que inició el pasado 23 de febrero, viene registrando un ritmo sumamente positivo, alcanzando un 74,45% de cobertura sobre la meta general planificada para este período. Este indicador sitúa la respuesta provincial notablemente por encima del porcentaje de cobertura histórica esperada para el mes de mayo, consolidando el compromiso de la comunidad rionegrina con la inmunización.

A la fecha, la provincia ha recibido un total de 91.340 dosis por parte de la cartera sanitaria nacional, logrando un índice de utilización del 89,15% del stock disponible en los diferentes hospitales y centros de atención primaria.

El detalle por grupos priorizados

El plan de vacunación viene mostrando un avance estratégico en los sectores definidos como de mayor vulnerabilidad o esenciales frente a los virus de la influenza:

· Personal de Salud: Es el sector con mayor nivel de cobertura, habiendo alcanzado ya el 97,5% de la meta anual establecida, con un total de 9.226 dosis aplicadas.

· Mayores de 65 años: Se consolida como el grupo con mayor volumen nominal de inmunizados, registrando 35.262 dosis aplicadas. Cabe señalar que en ciudades de alta densidad como General Roca, el registro muestra un volumen destacado debido a la carga centralizada de afiliados realizada por las unidades de PAMI locales.

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo: Se han aplicado 28.325 dosis en pacientes que acreditaron la existencia de patologías preexistentes.

· Personas gestantes y puérperas: El reporte detalla la inmunización de 2.694 embarazadas (lo que representa un 59,42% de cobertura de este grupo) y 254 puérperas en todo el territorio rionegrino.

· Población pediátrica (niños de 6 a 24 meses): En lo que respecta al esquema de dos dosis obligatorias, se aplicaron 4.422 primeras dosis (47,78% de cobertura) y 1.240 segundas dosis (13,40%). Desde Salud se recuerda la importancia de que los padres concurran a completar el esquema para asegurar la efectividad total del biológico.