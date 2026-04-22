Afiliados de IPROSS accederán a tratamientos oncológicos en Bariloche

Afiliados y afiliadas del IPROSS de la Zona Andina podrán acceder a tratamientos oncológicos en Bariloche a partir de un convenio con la Fundación INTECNUS. La incorporación de esta prestación de alta complejidad en la región mejora de forma sustancial las condiciones de atención, permitiendo sostener los tratamientos en el entorno cercano de los pacientes y sus familias.

La medida se concretó mediante un acuerdo entre la obra social provincial y la Fundación INTECNUS, institución de referencia en radioterapia y medicina nuclear, y forma parte de una política sostenida del Gobierno de Río Negro para fortalecer el sistema de salud, ampliando el acceso a servicios complejos dentro del territorio.

El Gobernador Alberto Weretilneck acompañó la firma del convenio, que fue suscripto por la Presidenta del IPROSS, Ivana Porro, y el Presidente de INTECNUS, Fernando Quintana.

El Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó que “avanzamos en un esquema de atención más accesible y oportuno para pacientes oncológicos, donde la cercanía y el tiempo de respuesta son determinantes”.

Por su parte, Porro remarcó que “esta incorporación representa un cambio muy importante para nuestros afiliados, porque permite garantizar la continuidad de los tratamientos dentro de su propio entorno”.

Formación de especialistas en la provincia

En el mismo marco, el Ministerio de Salud, IPROSS e INTECNUS firmaron un segundo convenio para implementar residencias en terapia radiante y diagnóstico por imágenes.

La iniciativa permitirá formar profesionales en la provincia con acceso a tecnología, equipamiento y equipos especializados, fortaleciendo el sistema sanitario rionegrino y generando capacidades en áreas críticas.