Río Negro vuelve a buscar nuevos talentos para Cosquín 2027

Este sábado y domingo, alrededor de 160 artistas de distintas localidades de Río Negro participarán del Pre Cosquín en Bariloche, en busca de un lugar en el Festival Nacional de Folklore 2027. El certamen reunirá música, danza, malambo y otras expresiones de la cultura popular rionegrina en el Gimnasio Municipal Alberto G. Icare.

Artistas de distintas localidades participarán en canto, música, danza, malambo, canción inédita y expresión oral folklórica, en búsqueda de un lugar para representar a Rio Negro en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027 y la posibilidad de llegar al escenario Atahualpa Yupanqui de la plaza Próspero Molina.

La propuesta representa una oportunidad para que el talento de Río Negro encuentre una instancia de formación, reconocimiento y proyección hacia uno de los escenarios más importantes del folklore argentino.

La evaluación estará a cargo de un jurado integrado por referentes de distintas disciplinas del folklore, entre ellos bailarines, músicos, docentes, compositores y artistas con trayectoria en Cosquín, Laborde y otros escenarios nacionales.

Entre las figuras que formarán parte del Jurado de Danza se encuentra Facundo Posse, bailarín, intérprete y coreógrafo, consagrado en el Festival de Cosquín 2023. También será parte del jurado Patricia Lobos, Licenciada en Folklore egresada de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). La mesa contará además con Mariano Montaña, reconocido malambista y referente de una disciplina profundamente ligada a la identidad del folklore argentino.

En el área musical, el jurado técnico estará integrado por Jonathan Ceballes, destacado músico, compositor y docente, quien además conoce en primera persona el recorrido que propone este certamen. A él se suma Matías Rivas, compositor, músico y productor de la provincia del Neuquén.

El certamen a nivel local está organizado por la Asociación Civil Amigos del Folklore, con Natalia Vega desempeñándose como la delegada de la sede oficial de Bariloche.

Bariloche será nuevamente una puerta de entrada para el talento folklórico rionegrino hacia el escenario nacional, en un encuentro que pone en valor nuestras expresiones culturales y el trabajo de artistas de distintas generaciones.