Relevamiento productivo en la zona rural de Jacobacci

La Municipalidad de Ingeniero Jacobacci llevó adelante una nueva jornada de trabajo en los parajes Paisanito, Quilibandera y Cerro Mesa, con el objetivo de conocer de manera directa las necesidades de los productores y fortalecer el acompañamiento al sector rural.

La actividad fue encabezada por la secretaria de Desarrollo Sustentable, María Eugenia Chameli, quien recorrió la zona junto al referente del Programa Mohair, Juan Painenao; la técnica del Programa Ganadero del Ente de la Región Sur, Jazmín Miguel; y la productora Claudia Villar, integrante del lof Villar-Cayuman.

Durante el recorrido se mantuvieron encuentros con productores locales para analizar la situación de los sistemas productivos mixtos, el estado de las pasturas naturales, las fuentes de agua y las principales problemáticas sanitarias que atraviesa la actividad ganadera.

También se relevaron las necesidades cotidianas de las familias rurales y se brindó información sobre distintas herramientas de acompañamiento productivo, entre ellas el Banco de Forraje Rotatorio, el Banco de Sanidad y las líneas de crédito disponibles para el sector ganadero.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de recorridas forman parte del trabajo que se viene desarrollando en los distintos parajes rurales, con el propósito de mantener un contacto directo con los productores y acercar herramientas que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de la producción local.

El relevamiento permite, además, conocer de primera mano las condiciones de cada zona y avanzar en respuestas vinculadas a las necesidades productivas de las comunidades rurales de la región.