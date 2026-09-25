Fuga y persecución por la Ruta 6 terminó con cuatro detenidos

Cuatro personas fueron aprehendidas tras una persecución policial que comenzó en el centro de General Roca y terminó en la Ruta Provincial 6, luego de que el vehículo en el que se desplazaban se quedara sin combustible. En el automóvil hallaron dinero en efectivo y una réplica de arma de fuego.

La secuencia se inició alrededor de las 5 de la mañana en inmediaciones de Mitre y Damas Patricias, cuando los ocupantes de un Volkswagen Bora escaparon a alta velocidad al advertir la presencia de las patrullas. Tras el alerta radial, móviles de distintas dependencias desplegaron un operativo para interceptar el rodado, que estaría vinculado a un hecho de daños provocado en un comercio céntrico.

La persecución se extendió por varios kilómetros sobre la Ruta 6. Finalmente, a unos 40 kilómetros del puesto de Casa de Piedra, la marcha del automóvil se interrumpió de manera definitiva al quedarse sin nafta.

Al cercar el vehículo, las fuerzas de seguridad redujeron a los cuatro ocupantes, entre los que se encontraba un adolescente. En el interior del coche la policía detectó fajos de dinero en efectivo y una réplica de arma de fuego, por lo que todos fueron trasladados a la Comisaría 3° a disposición de las autoridades judiciales.