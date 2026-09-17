Bariloche vuelve a ser una puerta de entrada al escenario de Cosquín

Con aproximadamente 160 inscriptos, el 26 y 27 de septiembre se realizará en Bariloche una nueva instancia del Pre-Cosquín, que permitirá a artistas seleccionados avanzar hacia el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027 y proyectar su talento en el escenario Atahualpa Yupanqui.

La instancia selectiva permitirá que quienes resulten seleccionados avancen hacia el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027, con la posibilidad de llegar al escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina, uno de los espacios más emblemáticos de la cultura folklórica argentina.

Para Río Negro, la presencia de esta instancia en Bariloche significa también acercar al territorio una plataforma de proyección para el talento que nace, se forma y desarrolla en la Patagonia. Es generar un puente entre los escenarios locales y una de las principales vidrieras nacionales de la música y la danza folklórica, fortaleciendo la circulación de artistas y el desarrollo federal de nuestras expresiones culturales.

La propuesta reunirá a una mesa de jurados integrada por referentes con una extensa trayectoria en la danza, la música, la enseñanza y los propios circuitos de selección folklórica. En danza participarán Facundo Posse, ganador del Festival de Cosquín 2023 en Pareja Estilizada; Patricia Lobos, licenciada en Folklore por la Universidad Nacional de las Artes (UNA); y Mariano Montaña, reconocido malambista, ganador del Pre-Cosquín en 1995 y 1997 y campeón de Malambo Veterano del Festival Nacional de Laborde en 2017.

En el área musical, el jurado estará integrado por Jonathan Ceballes, músico, compositor y docente rionegrino que en 2016 ganó el Pre-Cosquín por la sede Choele Choel y llegó al escenario Atahualpa Yupanqui; y Matías Rivas, músico, compositor y productor de Neuquén, con más de 20 años de trayectoria y participación en distintos selectivos regionales y nacionales.

La experiencia de quienes integran el jurado suma otro valor al proceso: muchos de ellos conocen desde adentro el recorrido que implica llegar a Cosquín, desde la instancia selectiva hasta la construcción de una trayectoria artística. Esa mirada permitirá acompañar la selección de quienes representarán a Bariloche en el escenario mayor.

El certamen es organizado por la Asociación Civil Amigos del Folklore, con Natalia Vega como delegada de la Sede Bariloche, y contempla rubros de música, danza, malambo y expresión oral folklórica: Solista Vocal, Dúo Vocal, Conjunto Vocal, Solista Instrumental, Conjunto Instrumental, Canción Inédita, Solista de Malambo Masculino y Femenino, Conjunto de Malambo, Pareja de Baile Tradicional, Pareja de Baile Estilizada, Conjunto de Baile Folklórico y Expresión Oral Folklórica.

sí, el Pre-Cosquín vuelve a poner en escena el talento que existe en nuestros territorios y la posibilidad concreta de que ese talento circule, encuentre nuevos escenarios y represente a Río Negro y a la Patagonia a nivel nacional. Porque detrás de cada artista que llega a Cosquín hay un recorrido previo de formación, trabajo, identidad y pertenencia que también merece ser visibilizado.

Quienes quieran obtener información sobre el reglamento pueden comunicarse por WhatsApp al 2944 4716040 o 2944 693112, escribir a amigosdelfolkloreasoc@gmail.com o consultar el Instagram @precosquinsedebariloche.