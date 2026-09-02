Río Negro tiene a sus representantes para el Festival Nacional de Malambo

Con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, el Pre Laborde reunió en Cipolletti a bailarines, músicos, cantores y recitadores de distintas localidades y generaciones, y definió la delegación que representará a Río Negro en la próxima edición del Festival Nacional de Malambo, en Laborde, Córdoba.

El encuentro, organizado por Belén Romero y Sergio Vega, se consolidó como mucho más que una instancia de selección: fue un espacio de encuentro alrededor de la cultura popular, donde artistas de distintas generaciones pudieron mostrar su trabajo, compartir experiencias y proyectarse hacia uno de los escenarios más importantes del folklore argentino.

En ese sentido, el Secretario de Cultura, Martín Fraile Milstein, afirmó que “la realización del Pre Laborde forma parte de una decisión de política cultural orientada a acompañar a las y los artistas rionegrinos, fortalecer las expresiones tradicionales y generar oportunidades para que el talento que se desarrolla en el territorio pueda proyectarse fuera de la provincia”.

En este proceso también estuvo presente la memoria de Maximiliano Sandoval, referente del malambo rionegrino y formador de nuevas generaciones. Su legado atraviesa esta instancia desde una idea fundamental: la tradición no consiste solamente en conservar aquello que recibimos, sino también en transmitirlo, recrearlo y hacerlo crecer.

“Que nuevos bailarines, músicos y cantores rionegrinos se encuentren hoy con la posibilidad de representar a la provincia en Laborde significa también dar continuidad a una construcción cultural que se sostiene entre generaciones”, agregó Fraile Milstein.

Desde la Secretaría de Cultura se destacó que estas políticas permiten que la cultura popular tenga presencia efectiva en el territorio y que los artistas encuentren acompañamiento para desarrollar sus trayectorias. El objetivo es que Río Negro no solo preserve sus expresiones identitarias, sino que también pueda llevarlas a nuevos escenarios y ponerlas en diálogo con las distintas culturas del país.

“Una política cultural también es esto: dar oportunidades, construir comunidad y garantizar que nuestra identidad tenga presente, futuro y memoria”, concluyó Fraile Milstein.

La delegación rionegrina

Los primeros puestos de cada categoría conformarán la delegación que viajará a Laborde, mientras que los segundos puestos quedarán como suplentes.

Entre los seleccionados se encuentran Juan Cruz Taglialegna, como aspirante a Campeón Nacional de Malambo Mayor, y Martina Cerda, como aspirante a Paisana Nacional del Malambo.

También representarán a la provincia Tahiel Gabriel Muñoz en Malambo Infantil; Tiziano Lionel Bravo, en Malambo Menor; Yuthiel Almeida Romero, en Malambo Juvenil; Gonzalo Godoy, en Malambo Juvenil Especial; y Pedro Luis Villegas, en Malambo Veterano.

La delegación se completa con representantes en las distintas disciplinas y categorías: Sergio Andrés Villegas, en Malambo de Contrapunto a Mejor Mudanza; el cuarteto integrado por Cartes, Millal, Bahamonde y Montesinos, en Cuarteto Combinado de Malambo Menor; Arte Popular, en Conjunto de Danzas; Lorena Chiavarino y Andrés Escurra, en Pareja de Danzas; Jorge Luis Cifuentes, en Solista de Canto; Pablo Riquelme Bascur y Paulo Betancourt, en Dúo de Canto; Juan Ignacio Churrarín, en Solista Instrumental; Orquesta Característica Nuevos Aires, en Conjunto de Canto o Instrumental; y Emanuel Mansilla, en Recitado Tradicional.

Así, desde el territorio rionegrino hacia Laborde, la cultura popular vuelve a convertirse en una herramienta de encuentro, transmisión y proyección, con una nueva generación de artistas preparada para llevar la identidad de Río Negro a uno de los grandes escenarios del folklore nacional.