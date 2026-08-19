Río Negro convoca al Pre-Cosquín en Bariloche

El 26 y 27 de septiembre, Bariloche será sede del Certamen para Nuevos Valores Pre-Cosquín. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 5 de septiembre y permitirá a artistas de la región y de todo el país participar por un lugar en la delegación que representará a la sede en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027.

Bariloche volverá a ser parte del camino hacia Cosquín, uno de los principales escenarios de la cultura folklórica argentina. La realización del certamen en la ciudad permite acercar una oportunidad de proyección nacional a artistas de la región y fortalecer la circulación y el desarrollo federal de las expresiones folklóricas.

El secretario de Cultura de Río Negro, Martín Fraile, destacó la importancia de contar con una sede en la provincia: “Es muy importante que Bariloche tenga una sede para uno de los festivales folklóricos más importantes del país”. En ese sentido, señaló que esta instancia permite generar oportunidades para artistas que muchas veces no pueden afrontar los costos de traslado hacia otras regiones del país.

En la edición anterior, más de 400 artistas participaron del certamen, una experiencia que no solo favorece la proyección de nuevos talentos, sino que también contribuye a fortalecer la identidad y la formación artística.

El certamen se desarrollará en el Gimnasio Municipal N.º 3 “Alberto G. Icare” y estará organizado por la Asociación Civil Amigos del Folklore, con Natalia Vega como delegada de la Sede Bariloche.

Una nueva categoría para poner en valor la palabra

Una de las novedades de esta edición es la incorporación de Expresión Oral Folklórica, un rubro que reconoce a la palabra y la tradición oral como expresiones fundamentales de la cultura folklórica.

La categoría incluye la participación de narradores costumbristas, recitadores, decidores y relatores populares, recuperando voces, historias, personajes y memorias que forman parte de las identidades culturales de las distintas regiones del país.

“La cultura también se expresa a través de la palabra”, destacó Natalia Vega durante el lanzamiento, al valorar la incorporación de este nuevo rubro y el acompañamiento institucional para la realización del certamen en Bariloche.

Una propuesta que proyecta nuevos valores

La instancia selectiva permitirá a quienes resulten seleccionados avanzar hacia el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027 y aspirar a presentarse en el escenario Atahualpa Yupanqui, ubicado en la Plaza Próspero Molina.

En esta edición, la Sede Bariloche recibirá propuestas en las categorías Solista Vocal, Dúo Vocal, Conjunto Vocal, Solista Instrumental, Conjunto Instrumental, Canción Inédita, Solista de Malambo Masculino y Femenino, Conjunto de Malambo, Pareja de Baile Tradicional, Pareja de Baile Estilizada, Conjunto de Baile Folklórico y Expresión Oral Folklórica.

El lanzamiento oficial contó con la participación de representantes de los distintos niveles del Estado y de la organización. Estuvieron presentes Martín Fraile, secretario de Cultura de Río Negro; Matías Pellegrini, subsecretario de Comunicación Institucional del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, en representación del cuerpo legislativo; Martín Iriart, subsecretario de Cultura municipal; Natalia Vega, delegada de la Sede Bariloche; y Javier Bravo, referente y colaborador de la organización.

Convocatoria abierta

Las personas interesadas podrán postularse hasta el 5 de septiembre. Para consultar el reglamento, conocer los requisitos de inscripción y obtener mayor información, pueden comunicarse por WhatsApp al 2944 4716040 o 2944 693112, escribir a amigosdelfolkloreasoc@gmail.com o consultar el Instagram @precosquinsedebariloche.

Con esta iniciativa, Río Negro fortalece una política cultural federal que acerca oportunidades a artistas de toda la provincia y promueve la circulación de nuestras expresiones folklóricas. Desde la Secretaría de Cultura se continúa acompañando espacios de formación, participación y proyección que permiten que más artistas rionegrinos puedan desarrollar su trayectoria y llevar su talento a nuevos escenarios.