Pre Laborde: Río Negro define su delegación para el Festival de Malambo

Cientos de bailarines, músicos y artistas rionegrinos se preparan para volver a llevar su identidad folklórica al escenario nacional. Con alrededor de 200 participantes, este sábado 29 y domingo 30 de agosto se realizará en el Complejo Cultural de Cipolletti el Pre Laborde, instancia provincial que definirá la delegación de Río Negro que participará del Festival Nacional de Malambo de Laborde, en Córdoba.

“La instancia provincial representa mucho más que una competencia. Es el espacio donde Río Negro selecciona a quienes llevarán su expresión artística, sus formas de bailar, cantar y contar las historias de sus comunidades a uno de los encuentros más importantes del folklore argentino”, aseguró el Secretario de Cultura, Martín Fraile Milstein.

Durante dos jornadas artistas de distintas edades y localidades de la provincia competirán en las categorías de malambo Infantil, Menor, Juvenil, Juvenil Especial, Mayor y Veteranos, además de los rubros de música, que incluyen solistas y conjuntos instrumentales, solistas y dúos vocales y recitadores.

Para la Secretaría de Cultura, acompañar esta instancia forma parte de una política orientada a generar oportunidades para artistas rionegrinos, sostener los espacios de formación y competencia, donde el talento se sube a los escenarios, y garantizar que las expresiones de la cultura popular tengan presencia dentro y fuera de la provincia. El objetivo es que quienes desarrollan su actividad artística en Río Negro encuentren caminos para crecer y, al mismo tiempo, puedan convertirse en embajadores de la identidad cultural provincial.

El Festival Nacional de Malambo de Laborde se caracteriza por poner en valor las expresiones tradicionales de cada provincia y generar un intercambio entre las distintas culturas regionales del país. En ese marco, la participación rionegrina permite mostrar hacia afuera la riqueza y diversidad de las expresiones folklóricas que se construyen en el territorio provincial, fortaleciendo una identidad que se mantiene viva y se transmite entre generaciones.

De Cipolletti a Laborde, Río Negro vuelve a poner en movimiento su cultura popular: jóvenes, adultos, artistas y nuevas generaciones que encuentran en el folklore una forma de expresar quiénes son y de llevar la identidad rionegrina mucho más allá de sus fronteras.