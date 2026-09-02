Río Negro expuso en Legislatura la nueva Ley de Carnes

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo expuso ante la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo de la Legislatura los principales cambios del proyecto de nueva Ley de Carnes, que establece un marco regulatorio integral para la habilitación, el registro, la fiscalización y el control sanitario de los establecimientos y transportes que intervienen en la faena, elaboración y comercialización de productos, subproductos y derivados de origen animal en Río Negro.

El Secretario de Ganadería, Tabaré Bassi, y el subsecretario de Fauna Silvestre, Iván López, participaron de la reunión en la que se analizó y dictaminó por mayoría la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo para reemplazar la Ley E Nº 2534 y sus modificatorias, una normativa con más de tres décadas de vigencia.

“Pudimos explicar los distintos aspectos del proyecto y tener un buen debate con los legisladores. Estamos convencidos de que necesitamos actualizar una normativa que tiene más de 35 años y contar con mejores herramientas para garantizar la inocuidad de los productos que llegan a los consumidores”, señaló Bassi.

Entre los principales cambios, el proyecto incorpora expresamente las pautas del Código Alimentario Argentino. La legislación vigente se encuentra vinculada a la Ley Federal de Carnes, pero no contempla de manera integral los requisitos que actualmente rigen para la elaboración y comercialización de alimentos.

También define con mayor claridad las competencias de la Provincia y los municipios. Los gobiernos locales podrán habilitar establecimientos cuya producción tenga tránsito municipal, mientras que la Provincia mantendrá la competencia sobre aquellos que comercialicen en más de una jurisdicción. Además, podrán celebrarse convenios para acompañar a municipios y comisiones de fomento que no cuenten con capacidad técnica suficiente y resolver situaciones de comercialización entre distintas localidades.

“Queremos que cada nivel del Estado tenga claramente definidas sus responsabilidades y, al mismo tiempo, generar herramientas para resolver situaciones concretas que hoy encuentran dificultades dentro de la normativa vigente”, explicó Bassi.

La propuesta incorpora además un tratamiento específico para los establecimientos artesanales, con requisitos acordes a su escala productiva y manteniendo las condiciones sanitarias necesarias.

Esto permitirá generar un marco formal para pequeños elaboradores de productos de origen animal, como huevos, lácteos, quesos y otras producciones que actualmente encuentran dificultades para acceder a una habilitación y comercializar dentro del circuito formal.

A su vez, el proyecto contempla una herramienta para regular el autoconsumo de las familias rurales y permitir, bajo las condiciones que determine la reglamentación, el traslado de productos propios desde los establecimientos hacia sus hogares.

Otro de los cambios es la incorporación de la figura del director técnico en establecimientos industriales y de tránsito provincial. Ese profesional tendrá a su cargo la supervisión de los procesos y de las condiciones sanitarias de elaboración.