La capacitación brinda herramientas para acceder a un oficio con salida laboral y permitirá a quienes completen la formación presentarse al examen para obtener la matrícula correspondiente ante Camuzzi Gas del Sur.

Con la participación de vecinos y vecinas de Pilcaniyeu, comenzó el Curso de Gasista Domiciliario de 2.ª y 3.ª Categoría, una propuesta de formación que busca brindar nuevas herramientas para el acceso al empleo y el desarrollo de un oficio.

El primer encuentro permitió dar inicio formal a la capacitación, que se lleva adelante a partir del trabajo articulado entre la Municipalidad de Pilcaniyeu y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro.

Durante esta primera jornada se presentó la modalidad de cursada, los contenidos que serán abordados y las pautas que acompañarán a los participantes a lo largo de todo el proceso de formación.

Uno de los aspectos destacados de esta capacitación es que quienes completen el curso tendrán la posibilidad de presentarse a rendir el examen correspondiente para acceder a la matrícula ante Camuzzi Gas del Sur, abriendo una alternativa concreta para desempeñarse profesionalmente en el rubro.

La propuesta representa una nueva oportunidad de capacitación y formación laboral en la propia localidad, evitando que los vecinos deban trasladarse a otras ciudades para acceder a este tipo de conocimientos.

Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar generando propuestas que permitan a la comunidad incorporar oficios, conocimientos y herramientas para el trabajo, fortaleciendo las posibilidades de inserción laboral y desarrollo local.