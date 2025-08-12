Provincia

Cipolletti será sede del Pre Laborde en Río Negro

Ricardo Manrique 10 horas ago

Se realizó el lanzamiento de la instancia provincial que se desarrollará en Cipolletti del 5 al 6 de septiembre y que definirá a la delegación para representar a Río Negro en el Festival Nacional de Malambo que se llevará a cabo desde el 11 al 17 de enero de 2026 en Laborde, Córdoba.

El Festival Nacional de Malambo, que se desarrolla en Laborde, es uno de los más importantes del folklore argentino y cada año reúne a talentosos malambistas de todo el país.

Con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la Provincia, la instancia provincial rionegrina se realizará en Cipolletti el 5 y 6 de septiembre.

Al respecto, el Secretario de Cultura Franco Avila señaló que “lo que se va a vivir en este proceso selectivo van a ser dos jornadas donde la ciudad se va a vestir de folklore y eso para nosotros es muy importante, porque también le beneficia a la ciudad, a sus comerciantes, a su movimiento económico” y destacó que “el malambo es una danza que habla mucho del contraste federal entre el norte y el sur, lo que sucedía con nuestros paisanos, nuestros gauchos, y esto es una manera de visibilizar, jerarquizar y poner en valor todo eso en la danza”. 

En tanto, la Secretaria de Cultura de Cipolletti expresó que “esto es muy importante para nuestra ciudad y, es una forma más de seguir validando la cultura rionegrina y de seguir apostando a que todos los rionegrinos tengan un espacio importante en el país y en nuestra ciudad”. 

Las bases y condiciones para participar así como la ficha médica y la inscripción que puede completarse hasta este 15 de agosto se encuentran en la biografía de @prelaborde.rionegro en Instagram. El jurado estará compuesto por Carlos Campos Carrizo, Emanuel Hernández, Débora Soto, Víctor Villegas, y Nicolas Quiroga.

De la actividad participaron también el Intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler; el Delegado de Laborde en Río Negro, Sergio Vega, y la Subdelegada, Belén Romero.

