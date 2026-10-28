Río Negro presentó su Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático 2026-2036

Río Negro presentó ante el Gabinete Nacional de Cambio Climático su Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático 2026-2036, una herramienta estratégica para orientar políticas de adaptación y mitigación de acuerdo con las características ambientales, sociales y productivas del territorio, en línea con las políticas ambientales que promueve el Gobernador Alberto Weretilneck.

La presentación de la versión final estuvo a cargo de la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez y su equipo, durante una reunión virtual de la Mesa de Articulación Provincial junto a representantes de Chubut y Neuquén. El encuentro, que se realizó este miércoles, permitió exponer los principales lineamientos de cada provincia y avanzar en los respectivos procesos de convalidación.

La actualización del Plan se basa en un proceso de trabajo iniciado en 2020-2021, cuya primera versión sirvió como punto de partida para revisar las medidas y prioridades provinciales. Para esta nueva etapa se analizaron el inventario de gases de efecto invernadero, las principales amenazas climáticas y las vulnerabilidades del territorio, con el propósito de orientar las respuestas frente a los efectos del cambio climático.

Como parte del proceso, se realizaron cuatro talleres regionales que reunieron a más de 200 personas y más de 60 instituciones. Estos espacios permitieron poner en discusión las medidas de adaptación y mitigación definidas previamente, recoger aportes de distintos sectores y conocer cómo las comunidades perciben las amenazas identificadas. La participación ciudadana sumó así una perspectiva territorial al análisis técnico y contribuyó a considerar las distintas realidades de Río Negro.

“Este Plan Provincial nos marca un camino para anticiparnos a los efectos del cambio climático, identificar los principales desafíos que enfrenta nuestro territorio y definir acciones de adaptación y mitigación. Lo que buscamos es que la variable climática esté presente en las decisiones que tomamos como Provincia, para proteger nuestros recursos naturales, nuestras comunidades y acompañar un desarrollo sostenible de Río Negro”, señaló la Secretaria Jiménez.

La versión final del documento incorpora, además, las observaciones y sugerencias formuladas por el equipo técnico del Gabinete Nacional de Cambio Climático, en el marco de la Ley Nacional 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. La presentación constituye un paso dentro del proceso de convalidación de la planificación climática provincial.

La iniciativa forma parte de la política ambiental del Gobierno Provincial para compatibilizar el desarrollo productivo con el cuidado de los recursos naturales y la planificación a largo plazo. En una provincia que atraviesa una nueva etapa de crecimiento vinculada a la energía, la producción y las inversiones estratégicas, anticipar los riesgos climáticos resulta clave para orientar decisiones responsables y sostenibles.

El Plan permitirá ordenar prioridades y orientar acciones destinadas a proteger los ecosistemas, reducir la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático y mejorar la capacidad de respuesta de las comunidades. Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se continuará trabajando con las distintas áreas de gobierno y los organismos correspondientes para avanzar en las medidas previstas y consolidar una estrategia provincial que integre la gestión climática con el desarrollo de Río Negro.