Formación docente para fortalecer la educación ambiental

Río Negro impulsa junto a Neuquén y la Universidad Nacional del Comahue un espacio de formación permanente destinado a docentes, sobre agua, ambiente y cambio climático, en el marco del 3° Encuentro Regional Ambiental de la Patagonia Norte.

En este marco, se encuentra abierta la inscripción a la formación docente “El Agua y el Ambiente: un enfoque integral desde la Educación Ambiental”, una propuesta destinada a fortalecer la Educación Ambiental Integral en las escuelas de la región.

La capacitación está dirigida a docentes de la ESRN, Escuelas Técnicas y de Formación Profesional de Río Negro, y se desarrollará en modalidad virtual y asincrónica, con una carga horaria total de 20 horas cátedra.

El trayecto formativo está compuesto por tres módulos:

Módulo 1: Ambiente, desarrollo sustentable y Educación Ambiental

Módulo 2: Cambio Climático

Módulo 3: Gestión Integral de los Recursos Hídricos

La propuesta fue planificada y dictada por equipos técnicos interdisciplinarios de los gobiernos de Río Negro y Neuquén, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y la Universidad Nacional del Comahue, con el acompañamiento del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Cipolletti, la Subsecretaría de Ambiente y Protección Ciudadana de Neuquén, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Neuquén.

Esta formación recupera los principios de la Ley 27.621 de Educación Ambiental Integral, que promueve una mirada crítica, situada e interdisciplinaria sobre las problemáticas ambientales actuales, con especial atención en el cambio climático y la gestión del agua como bien común.

En territorios como Río Negro y Neuquén, donde los desafíos vinculados al uso del agua, la gestión de cuencas compartidas y la presión sobre los ecosistemas patagónicos son cada vez más complejos, la formación docente se vuelve una herramienta clave para fortalecer la acción ambiental y el compromiso comunitario.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de noviembre a través del campus: formacionpermanente. educacionrionegro.edu.ar

En este 3° Encuentro Regional Ambiental de la Patagonia Norte participan; Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, Ministerio de Educación de Río Negro, Ministerio de Educación de Neuquén, Universidad Nacional del Comahue, Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Cipolletti, Subsecretaría de Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), Departamento Provincial de Aguas de Río Negro, Subsecretaría de Recursos Hídricos de Neuquén.