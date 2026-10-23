Río Bot 2.0 facilita la gestión de turnos y la ubicación de centros de salud

El Gobierno de Río Negro incorpora herramientas digitales para facilitar el acceso a la salud pública. A través de Río Bot 2.0, el asistente virtual con Inteligencia Artificial de la Provincia, los vecinos pueden solicitar turnos hospitalarios por WhatsApp en 11 localidades y localizar el centro de salud más cercano en todo el territorio provincial. La iniciativa se enmarca en la política de modernización del Estado que lleva adelante el Gobernador Alberto Weretilneck, con el objetivo de construir un sistema sanitario más accesible y eficiente, cercano a cada rionegrino.

La herramienta forma parte de las políticas de transformación digital que lleva adelante la Provincia para simplificar trámites, reducir la burocracia y agilizar el acceso a los servicios públicos. En el ámbito sanitario, permite orientar a la comunidad y acercar información útil para acceder a las prestaciones del sistema de salud.

Turnos hospitalarios por WhatsApp y localización de CAPS

Uno de los principales avances de Río Bot 2.0 en el ámbito sanitario es la gestión directa de turnos hospitalarios a través de WhatsApp, simplificando un trámite clave para las familias rionegrinos. Actualmente, el sistema permite solicitar turnos en los hospitales de: Viedma, General Roca, San Carlos de Bariloche, Cipolletti, Catriel, Villa Regina, Allen, El Bolsón, Ingeniero Jacobacci, Choele Choel, Río Colorado y Sierra Grande.

Además, la herramienta permite a los usuarios buscar y consultar la ubicación exacta del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) o centro de barrio más cercano a su domicilio, como así también verificar qué farmacia se encuentra de turno en cada localidad.

Inteligencia Artificial adaptada al lenguaje cotidiano

A diferencia de los menús de opciones tradicionales, Río Bot 2.0 utiliza Inteligencia Artificial para entender preguntas formuladas en lenguaje natural. Comprende mensajes de texto y audios de voz, respondiendo en tiempo real sin necesidad de conocer términos técnicos ni navegar por estructuras complejas.



¿Cómo acceder a Río Bot 2.0?

Por WhatsApp: Agendá el número 2920663995 e iniciá la conversación directamente desde tu celular.

Vía web: Disponible en los portales oficiales del Gobierno Provincial y dentro de la app oficial Soy Río Negro.

Una herramienta integral impulsada con tecnología rionegrina

Río Bot 2.0 fue diseñado y desarrollado íntegramente por equipos de la provincia del Ministerio de Modernización. Además de las soluciones específicas en salud, reúne información oficial sobre más de 30 servicios provinciales, incluyendo trámites en IPROSS, IPPV, ARCA (Agencia de Recaudación), estado de carreteras, registros de deudas y servicios comunitarios.

El asistente funciona en perfecta sincronía con la aplicación móvil Soy Río Negro (disponible de manera gratuita en Google Play y App Store), actuando como un guía digital interactivo que acompaña paso a paso al usuario en sus gestiones sanitarias y administrativas.

Con estas herramientas, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso de seguir democratizando el acceso a la salud pública, utilizando la innovación tecnológica para ofrecer respuestas rápidas y oportunas en cada rincón del territorio provincial.