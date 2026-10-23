Río Negro proyecta 5 años de inversión en equipamiento y tecnología para la salud

El Gobierno de Río Negro proyecta una inversión de hasta US$ 60 millones, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para modernizar el sistema de salud durante los próximos 5 años. La iniciativa, impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, contempla nuevo equipamiento médico, tecnología y herramientas informáticas para los 36 hospitales y más de 190 centros de atención primaria.

El proyecto dio recientemente un paso fundamental con la aprobación, por parte del Gobierno Nacional, de las garantías necesarias para concretar el préstamo internacional. Esta medida permite continuar con el proceso de formalización del financiamiento, destinado a modernizar la red sanitaria provincial y mejorar la atención de los rionegrinos.

El Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó este avance y la decisión política de Weretilneck de impulsar esta transformación. “Lo primero es valorar y poner en valor la decisión política del gobernador de modernizar el sistema de salud de la provincia de Río Negro”, señaló en declaraciones a RN Radio.

Más equipamiento para hospitales y centros de salud

Una parte significativa de los recursos estará destinada a incorporar equipamiento médico para áreas fundamentales de los hospitales, como quirófanos, terapias intensivas, neonatología, diagnóstico por imágenes y laboratorios.

La inversión también contempla respiradores, equipos de monitoreo y otros elementos destinados a mejorar la atención de pacientes en servicios de mayor complejidad.

Thalasselis explicó que el proyecto responde a una planificación de largo plazo, que contempla las necesidades de los establecimientos sanitarios de toda la provincia.

“Estos créditos internacionales van a un análisis de un desarrollo técnico muy importante donde se deja plasmada toda la inversión que se programó en la red de establecimientos de salud de la provincia para los próximos cinco años”, sostuvo.

Tecnología para una atención más ágil e integrada

Otro de los ejes centrales de la inversión será la modernización tecnológica de la red sanitaria, mediante la incorporación de computadoras, servidores, routers, cableado y conectividad para integrar los establecimientos y desarrollar herramientas vinculadas a la Historia de Salud Integrada (HSI).

El objetivo es que los profesionales puedan acceder a la información clínica de los pacientes, consultar antecedentes médicos y estudios previos, evitando la repetición innecesaria de prácticas y mejorando la toma de decisiones.

Esta integración permitirá mejorar la continuidad de la atención, reducir tiempos y optimizar los recursos disponibles, superando las limitaciones de los sistemas tradicionales de registro y gestión de información.

Al respecto, Thalasselis destacó: “Esta revolución de las comunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la salud nos van a permitir mejorar la accesibilidad, tener la información del paciente centralizada, evitar la duplicación de estudios, limitar los costos derivados de esas ineficiencias propias del sistema analógico”.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro sostiene una planificación de largo plazo para modernizar su sistema sanitario, combinando equipamiento médico, tecnología y nuevas herramientas de gestión para mejorar la atención de los rionegrinos en toda la provincia.