Río Negro obtuvo un aval clave para la histórica modernización de su salud

Río Negro logró el aval del Gobierno Nacional y quedó habilitada para avanzar ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en una operación de financiamiento externo por U$S 60 millones, destinada a la histórica modernización del sistema público de salud provincial. Esta política permitirá dar un salto de calidad en la atención y en la integración de toda la red de hospitales.

La decisión del Ministerio de Economía de la Nación representa un respaldo clave al proyecto presentado por el Gobernador Alberto Weretilneck y permite continuar con la preparación de la operación de crédito, que tendrá a la Provincia como prestataria y a la República Argentina como garante.

El programa tendrá un plazo de ejecución de 5 años y apunta a consolidar un sistema de salud más moderno, eficiente y cercano, con mejores herramientas para llegar a cada rionegrino y rionegrina, sin importar dónde viva.

“Río Negro será una de las tres provincias con mejor salud digital del país”, afirmó Weretilneck al destacar que esta transformación permitirá acortar distancias, mejorar la atención y preparar al sistema sanitario para los desafíos de los próximos años.

El proyecto beneficiará directamente a unos 320.000 habitantes con cobertura pública exclusiva, pero el impacto generará una mejora integral del sistema para toda la población. Además, 7.150 agentes y profesionales del sistema público de salud contarán con mejores herramientas para desarrollar su tarea y acceder a información útil para la toma de decisiones.

En qué se invertirán los fondos

La inversión permitirá completar la conectividad y la informatización del sistema público de salud de Río Negro, alcanzando a los 191 Centros de Atención Primaria y a los 36 hospitales provinciales. En cada edificio, el Ministerio de Salud prevé mejoras en instalaciones eléctricas y redes de datos, además de refacciones y adecuaciones necesarias para incorporar nuevas tecnologías.

Uno de los ejes centrales será el ejercicio seguro de la Telesalud, con la compra de equipos informáticos, cámaras y kits específicos para realizar consultas y exámenes a distancia en especialidades seleccionadas. Esto permitirá acercar prestaciones a localidades alejadas y mejorar la accesibilidad en una provincia extensa.

El plan también incluye la incorporación de tecnología biomédica para áreas críticas, quirófanos, terapias intensivas pediátricas y de adultos, y unidades de Neonatología. Entre el equipamiento previsto se incluyen torres de videocirugía, endoscopios, instrumental quirúrgico general y neuroquirúrgico, mesas de anestesia, bombas de infusión, incubadoras, respiradores, respiradores de alta frecuencia y monitores.

También se modernizarán áreas de soporte hospitalario, como centrales de esterilización, lavaderos y farmacias, junto con un fuerte avance en diagnóstico por imágenes. En este punto se prevé incorporar equipamiento de radiología convencional digital, tomografía y ecografía, además de sistemas de transferencia de imágenes y portales para profesionales y pacientes.

La inversión alcanzará además a laboratorios provinciales, con equipamiento para resolver determinaciones de alta complejidad en hospitales cabecera de las principales zonas sanitarias.

El programa contempla también servidores propios, herramientas informáticas para mejorar la gestión médico-administrativa de pacientes en la red provincial, incorporación de equipos técnicos y fortalecimiento de estructuras ministeriales y hospitalarias para sostener el sistema en el tiempo.

Planificación y financiamiento para sostener la transformación

El Ministerio de Hacienda provincial, a través de la UPCEFE, tendrá a su cargo los aspectos fiduciarios, la gestión financiera y el monitoreo del proyecto, acompañando la coordinación técnica y financiera junto a los organismos provinciales involucrados.

Durante los últimos meses, equipos técnicos de la Provincia y del BID trabajaron en el diseño del programa, definiendo las inversiones necesarias para incorporar tecnología, modernizar la atención y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público.

El financiamiento internacional permitirá sostener en el tiempo una política de modernización sanitaria de largo plazo, con planificación, control financiero y una inversión estratégica orientada a mejorar el funcionamiento del sistema de salud en todo el territorio.