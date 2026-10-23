Vialidad Rionegrina informó el corte total de la Ruta Provincial 67

El tramo entre Chasicó y Mencué permanece totalmente cortado por sectores afectados por el escurrimiento de agua. En la Ruta 73, entre Naupa Huen y Aguada Guzmán, se recomienda transitar únicamente con vehículos tipo pick-up, preferentemente 4×4.

Vialidad Rionegrina informó sobre complicaciones en dos rutas provinciales de la Región Sur debido a la presencia de agua y barro sobre las calzadas, por lo que solicitó a los conductores extremar las precauciones y evitar los desplazamientos innecesarios.

Ruta Provincial 67: corte total

En la Ruta Provincial 67, en el tramo Chasicó–Mencué, se dispuso el corte total de la circulación.

La traza, de ripio, presenta sectores con cortes de calzada afectados por el escurrimiento de agua, lo que impide el tránsito seguro por el sector.

Ruta Provincial 73: solo vehículos preparados para el camino

En tanto, sobre la Ruta Provincial 73, en el tramo Naupa Huen–Aguada Guzmán, se solicita circular con extrema precaución debido a la presencia de agua y barro sobre la calzada.

Vialidad recomienda utilizar vehículos tipo pick-up y, preferentemente, con doble tracción (4×4), dadas las condiciones del camino.

Además, se solicita evitar transitar en horario nocturno, cuando la visibilidad disminuye y se dificulta la identificación de los sectores comprometidos.

Ante estas condiciones, se recomienda a los usuarios respetar las indicaciones viales y consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje.