Reunión Weretilneck-Caputo: respaldo a proyectos estratégicos

El Gobernador Alberto Weretilneck se reunió en Buenos Aires con el Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien firmó la autorización del crédito del BID para la histórica modernización del sistema de salud, y adelantó que a mediados de junio se aprobará el segundo financiamiento para fortalecer la producción agropecuaria y la capacidad de respuesta frente a incendios y emergencias.

El primer crédito, por U$S 60 millones, permitirá modernizar el sistema público de salud, digitalizar la red provincial, incorporar equipamiento y fortalecer la atención en hospitales y centros de salud. El segundo financiamiento, por U$S 85 millones, estará destinado a infraestructura productiva, nuevas áreas bajo riego, electrificación rural, gestión del riesgo agropecuario, prevención de incendios y herramientas frente a eventos climáticos.

Otro de los ejes de la reunión fue la situación de las rutas nacionales. Weretilneck planteó los mecanismos propuestos por la Provincia para avanzar en la transferencia de las rutas a la órbita provincial, que tuvieron una recepción favorable por parte del ministro. También se abordó la recuperación del Tren del Valle y la necesidad de avanzar en su puesta en marcha como una herramienta clave para mejorar la conectividad.

El Gobernador también repasó con Caputo el avance de los principales proyectos estratégicos que están transformando la matriz productiva de Río Negro y generando miles de empleos de trabajo, como el oleoducto VMOS, el desarrollo del GNL en la costa atlántica y la inminente exportación de oro y plata del yacimiento minero Calcatreu.

Destino de los fondos

La inversión de U$S 60 millones en salud permitirá digitalizar e integrar toda la red pública provincial, incorporar equipamiento, mejorar infraestructura y sumar nuevas herramientas tecnológicas para elevar la calidad de atención en hospitales y centros de salud. El programa alcanzará a los 36 hospitales y 191 Centros de Atención Primaria, con impacto en toda la red pública provincial y mejores herramientas para más de 7.000 agentes y profesionales de la salud.

El proyecto contempla avances en conectividad, redes de datos, infraestructura eléctrica, servidores propios, sistemas de gestión médico-administrativa, equipamiento informático y herramientas para el ejercicio seguro de la Telesalud, que permitirá acercar consultas, estudios y prestaciones a localidades alejadas, reduciendo distancias en una provincia extensa.

También se incorporará tecnología biomédica para áreas críticas, quirófanos, terapias intensivas, Neonatología, diagnóstico por imágenes, laboratorios, farmacias, lavaderos y centrales de esterilización. Con esta inversión, Río Negro será una de las tres provincias con mejor salud digital del país.

El segundo crédito BID representa una inversión estimada de U$S 85 millones para infraestructura productiva. El programa reúne cinco proyectos estratégicos: la modernización del sistema de riego del IDEVI, la electrificación rural de Guardia Mitre, infraestructura productiva en Negro Muerto, la incorporación de nuevas superficies productivas en Margen Norte y un componente de gestión del riesgo agropecuario vinculado a sequías, nevadas, malla antigranizo y prevención de incendios.

Estas obras permitirán ampliar nuevas áreas bajo riego, mejorar la eficiencia en el uso del agua, reducir costos productivos y fortalecer la actividad agrícola, ganadera y agroindustrial. La agenda apunta a integrar agua, energía, suelo y producción, acompañando el crecimiento de cada región con infraestructura concreta y presencia del Estado.

Además, el componente de gestión del riesgo permitirá mejorar la capacidad de respuesta de la Provincia frente a eventos climáticos y emergencias, con herramientas para sequías, nevadas, prevención de incendios forestales y financiamiento para malla antigranizo, una demanda central para proteger la producción frutícola.