Provincia y el BID analizan modernización del sistema sanitario rionegrino

Los días 25 y 26 de noviembre, equipos de Salud y Hacienda provinciales trabajan junto a una comitiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un programa de modernización del sistema de salud provincial. Analizaron necesidades, prioridades e inversiones necesarias en infraestructura, equipamiento y transformación digital.

El Gobierno de Río Negro recibió a una misión de pre identificación del BID, en el marco de un nuevo proyecto para fortalecer y modernizar el sistema de salud provincial. Durante la jornada, equipos del BID, Ministerio de Economía de Nación, y los Ministerios de Salud, de Obras y Servicios Públicos y Modernización junto con la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE) de Hacienda, avanzaron en el análisis preliminar de un Plan Estratégico de Obras en Salud y por otro lado de la Salud Digital en la provincia.

El Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, comentó que la Provincia recibe la misión del BID para evaluar líneas de financiamiento en modernización de los sistemas públicos de salud: “Estamos enfocando en tecnología, en conectividad y telesalud”.

“La integración de la información, que permite una optimización en la planificación de salud, es un segundo desafío, un mejor servicio para la comunidad a través de los portales informatizados para acceder a estudios, llegar a una historia clínica única en toda la provincia, son desafíos importantes que requieren de financiamiento y que van a tener impacto sanitario significativo”, finalizó el Thalasselis.

El Ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, destacó la posibilidad de trabajar en conjunto con todas las partes: “Es importante la presencia del equipo del Banco, porque son proyectos en los que estamos muy interesados y la única forma de llevarlos adelante es por medio del financiamiento de una institución como el BID”.

Se trata de una primera visita técnica donde el organismo internacional evalúa la posibilidad financiar un proyecto: analiza la situación actual del sector, identifica necesidades, desafíos y oportunidades de inversión, se analiza si el proyecto cumple los criterios necesarios y se definen los componentes preliminares del posible préstamo.