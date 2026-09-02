IPROSS agiliza la provisión de prótesis para sus afiliados

A partir de la actualización del régimen de cobertura, que estableció el 100% para las prótesis nacionales, IPROSS implementó mejoras en el sistema de provisión que permiten reducir los tiempos de adquisición y facilitar el acceso a los materiales necesarios para las cirugías.

La actualización del régimen de prótesis, órtesis y materiales quirúrgicos no solo significó una mejora en las condiciones de cobertura para las personas afiliadas, sino también un cambio en el sistema de provisión de estos insumos.

A partir del nuevo esquema, IPROSS cuenta con mecanismos de provisión que permiten agilizar la disponibilidad de materiales para distintas especialidades y reducir los tiempos asociados a su adquisición.

La medida alcanza a materiales utilizados en cirugías traumatológicas, de columna, neuroquirúrgicas y cardiovasculares, entre otras.

Una provisión más ágil

Uno de los principales objetivos de la actualización es simplificar los circuitos vinculados con la provisión de prótesis y materiales quirúrgicos.

A partir del sistema de licitación implementado, el IPROSS dispone de materiales para distintas prácticas, lo que permite reducir parte de los tiempos que implicaba gestionar la adquisición de cada insumo en forma individual.

“La implementación de este nuevo esquema nos permite agilizar la provisión de los materiales necesarios para las cirugías y mejorar los tiempos de respuesta ante las necesidades de nuestros afiliados”, explicó la Subsecretaria de Auditorías Médicas del IPROSS, Gabriela Martínez.

Esta modalidad permite dar una respuesta más rápida cuando una persona afiliada necesita una intervención y simplificar los procesos administrativos asociados a la provisión.

Más simples y cerca de los afiliados

La mejora en la provisión forma parte de un proceso más amplio de ordenamiento y modernización de la obra social, que busca que los procedimientos sean más simples y que las respuestas lleguen en el momento en que las personas las necesitan.

“La solución tiene que ser lo antes posible cuando son cuestiones de salud”, señaló Martínez.

En este sentido, la actualización del régimen y el nuevo sistema de provisión permiten fortalecer una prestación de alta complejidad y reducir obstáculos para las personas afiliadas que necesitan una cirugía.

La Presidenta del IPROSS, Ivana Porro, destacó que estas medidas forman parte de una definición de gestión orientada a construir una obra social más cercana: “El Gobernador nos planteó como objetivo tener una obra social más cercana a cada uno de nuestros afiliados. Ordenar los procesos, simplificar las gestiones y mejorar los tiempos de respuesta es parte de ese camino. Queremos que cuando una persona necesite una prestación, el IPROSS pueda darle una respuesta concreta y oportuna.”

Con estas mejoras, IPROSS continúa fortaleciendo el sistema de provisión de prótesis y materiales quirúrgicos, con el objetivo de simplificar los procesos y brindar respuestas más ágiles a sus afiliados.