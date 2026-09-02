El Teatro Provincial vuelve al territorio con nueva gira por la Región Sur

El Elenco Provincial de Teatro recorrerá Sierra Colorada, Ramos Mexía, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci y Comallo con funciones de “El día que las ñañas perdieron a sus chivas”. La propuesta combina presentaciones para escuelas, una función abierta a la comunidad y participación en el Kawin Festival de Teatro, evento que cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la provincia.

La gira se desarrollará entre el 3 y el 9 de septiembre y forma parte de una política provincial orientada a garantizar el acceso a las artes escénicas en todo el territorio, acercando producciones teatrales rionegrinas a comunidades y establecimientos educativos que no siempre cuentan con una oferta cultural permanente.

En ese marco, el Elenco Provincial participará del Kawin Festival de Teatro, que se desarrollará del 3 al 5 de septiembre en Sierra Colorada. El encuentro independiente reúne a artistas y referentes teatrales de distintas localidades de la provincia, junto con grupos de adolescentes, escuelas y la comunidad local, y cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura.

Como parte de la participación en el festival, el elenco ofrecerá una función el jueves 3 a las 14 en el Club Social y Deportivo SG y, ese mismo día, desarrollará un taller de entrenamiento musical rítmico para la escena, de 16.30 a 18.30 en la ESRN N°82. De esta manera, la presencia provincial suma también una instancia de formación e intercambio con quienes participan de la actividad teatral en la región.

“Con cada gira, el Elenco Provincial de Teatro consolida una forma de hacer política cultural que pone en el centro de la escena al público y el territorio: llevar teatro donde no siempre llega, generar experiencias culturales para las nuevas generaciones y fortalecer los vínculos entre artistas, escuelas y comunidades rionegrinas”, destacó el Director de Arte y Comunidad, Juan Pablo Montelpare.

La gira continuará el viernes 4 en Ramos Mexía, con una función para estudiantes de la Escuela Primaria Pichi Malal N°13. El domingo 6 a las 16, el elenco llegará al Centro Cultural “Kuky Cayunao” de Maquinchao, donde brindará la única función abierta al público de esta etapa de la gira.

Luego, el teatro provincial continuará su recorrido por Jacobacci, con funciones para escuelas el lunes 7 y martes 8, en la Casa del Bicentenario, durante los turnos mañana y tarde. El cierre será el miércoles 9 en Comallo, con presentaciones para estudiantes en el Club Independiente (Centro Cultural), también durante ambos turnos.