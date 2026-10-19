Río Negro puso en marcha esta semana la campaña de mamografías gratuitas

El Gobierno de Río Negro puso en marcha desde hoy y durante toda la semana la campaña provincial “La Semana de las Mamografías”. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud bajo los lineamientos del Gobernador Alberto Weretilneck, busca facilitar el acceso a estudios clave para el diagnóstico precoz y la detección oportuna de la enfermedad.

La medida se realiza en el marco del Día Mundial de la Prevención y Concientización sobre el Cáncer de Mama y está destinada a mujeres de entre 50 y 69 años que no se hayan realizado la mamografía en el último año, quienes podrán acceder al estudio sin necesidad de presentar orden médica.

Atención vespertina especial y horarios extendidos

Como eje central de la estrategia sanitaria, del 19 al 24 de octubre se habilitará una franja horaria especial de 16:00 a 21:00 horas. Esta modalidad busca garantizar la atención de aquellas mujeres que por motivos laborales, de cuidado o personales no pueden acudir en el horario habitual. Asimismo, durante todo el mes se sostendrán los turnos habituales de 8:00 a 16:00 horas con personal especializado.

La mamografía constituye el método de tamizaje principal para detectar anomalías en etapas tempranas, lo que incrementa significativamente las posibilidades de éxito en los tratamientos.

Mamógrafos en hospitales públicos

La atención vespertina extendida de 16 a 21 horas estará disponible en los 12 hospitales rionegrinos que cuentan con equipamiento de bioimágenes y personal especializado:

Viedma: Hospital Área Programa “Artémides Zatti”

General Roca: Hospital Área Programa “Dr. Francisco López Lima”

San Carlos de Bariloche: Hospital Zonal “Dr. Ramón Carrillo”

Cipolletti: Hospital Área Programa “Dr. Pedro Moguillansky”

Allen: Hospital Área Programa “Dr. Ernesto Accame”

Villa Regina: Hospital Área Programa “Dr. Elías Smirnoff”

Catriel: Hospital Área Programa “Dra. Cecilia Grierson”

Choele Choel: Hospital Área Programa Choele Choel

Río Colorado: Hospital Área Programa “Dr. José Cibanal”

San Antonio Oeste: Hospital Área Programa “Dr. Aníbal Serra”

El Bolsón: Hospital Área Programa El Bolsón

Ingeniero Jacobacci: Hospital Área Programa “Dr. Rogelio Cortizo”

Solicitud de turnos y consideraciones especiales

Para coordinar la atención, las interesadas de entre 50 y 69 años deben solicitar turno previo en el centro hospitalario público de su localidad.

Por su parte, la cartera sanitaria provincial aclaró que aquellas mujeres de cualquier edad que presenten síntomas visibles o que cuenten con antecedentes familiares o personales de cáncer de mama deberán realizar una consulta médica previa para la evaluación correspondiente y la emisión de la orden de estudio.

Con este despliegue articulado junto a las y los licenciados y técnicos de bioimágenes, la provincia reafirma su compromiso con el derecho a una salud pública accesible, inclusiva y de cobertura universal.