SENAF refuerza la protección de las infancias en la Región Sur

El Gobierno de Río Negro encabezó en Ramos Mexía una mesa de trabajo interinstitucional para reforzar los protocolos de emergencia y coordinar acciones ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, junto a referentes y equipos técnicos de la región.

El encuentro contó con la participación de representantes del Juzgado de Paz, la Subsecretaría de Comisiones de Fomento y equipos técnicos de la SENAF. Durante la jornada, se revisaron los protocolos y lineamientos de emergencia ante situaciones de vulneración de derechos, en el marco del Programa de Fortalecimiento Familiar, y se acordaron criterios de intervención para fortalecer la articulación entre los distintos actores que trabajan en el territorio.

La delegada de SENAF, Laura Flehr, destacó la importancia de estos espacios para compartir experiencias, revisar prácticas y realizar un seguimiento conjunto de situaciones particulares. “El trabajo conjunto fortalece el abordaje integral de cada infancia y adolescencia rionegrina y nos permite construir respuestas más articuladas desde el territorio”, señaló.

A través de SENAF, la Provincia continúa fortaleciendo las redes de trabajo con organismos y referentes de cada comunidad, para mejorar la coordinación y brindar respuestas oportunas que garanticen la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.