Provincia

Río Negro lanza campaña de detección temprana del cáncer de mama

Ricardo Manrique 11 horas ago

Con una actividad que se llevará adelante en el hospital “Violeta Villalobos” de Las Grutas, el Gobierno Provincial lanzará oficialmente este martes 7 de octubre la campaña rionegrina para la concientización y detección temprana del cáncer de mama.

Bajo el lema “Hacete la mamografía, detectar el cáncer a tiempo es posible”, el Ministerio de Salud invita a mujeres de 50 a 69 años a realizarse el estudio en los hospitales públicos de la provincia, que forman parte de la red de mamografos de Río Negro.

Además, los 36 hospitales y 189 centros de salud de toda la provincia realizarán actividades con la comunidad para concientizar sobre la importancia de la realización de los estudios.

En el encuentro, que es organizado por el Ministerio de Salud, los hospitales de Las Grutas y San Antonio Oeste, y el Municipio local, se brindará detalles de estas actividades, como así también de la red de mamógrafos del sistema público de salud.

Cada año en Argentina se diagnostican alrededor de 22 mil nuevos casos de cáncer de mama, lo que representa el 32% de incidencia de cáncer en Argentina.

Sin embargo, cuando la enfermedad se detecta en estadios iniciales, la sobrevida supera el 90%. Estos datos nos marcan la urgencia y la responsabilidad de fortalecer las políticas de prevención y detección temprana.

Next Post

Provincia

Docentes podrán informar su asistencia laboral este lunes y martes

lun Oct 6 , 2025
Las y los docentes de Río Negro podrán informar la asistencia a su jornada laboral mediante la página del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, en el marco de las medidas de fuerza dispuestas por el gremio UNTER para este lunes 6 de octubre y para el martes 7 de […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

octubre 2025
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias