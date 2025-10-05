Río Negro lanza campaña de detección temprana del cáncer de mama

Con una actividad que se llevará adelante en el hospital “Violeta Villalobos” de Las Grutas, el Gobierno Provincial lanzará oficialmente este martes 7 de octubre la campaña rionegrina para la concientización y detección temprana del cáncer de mama.

Bajo el lema “Hacete la mamografía, detectar el cáncer a tiempo es posible”, el Ministerio de Salud invita a mujeres de 50 a 69 años a realizarse el estudio en los hospitales públicos de la provincia, que forman parte de la red de mamografos de Río Negro.

Además, los 36 hospitales y 189 centros de salud de toda la provincia realizarán actividades con la comunidad para concientizar sobre la importancia de la realización de los estudios.

En el encuentro, que es organizado por el Ministerio de Salud, los hospitales de Las Grutas y San Antonio Oeste, y el Municipio local, se brindará detalles de estas actividades, como así también de la red de mamógrafos del sistema público de salud.

Cada año en Argentina se diagnostican alrededor de 22 mil nuevos casos de cáncer de mama, lo que representa el 32% de incidencia de cáncer en Argentina.

Sin embargo, cuando la enfermedad se detecta en estadios iniciales, la sobrevida supera el 90%. Estos datos nos marcan la urgencia y la responsabilidad de fortalecer las políticas de prevención y detección temprana.