Weretilneck lanzó Río Negro Bilingüe: inglés gratuito para el desarrollo

El Gobernador Alberto Weretilneck lanzó el Programa Río Negro Bilingüe, una política pública que vincula educación y desarrollo productivo para capacitar en inglés a 10.000 rionegrinos ante los grandes proyectos energéticos en marcha.

El Programa Río Negro Bilingüe es una iniciativa estratégica que articula educación y desarrollo productivo sostenible. Impulsado por la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, ofrecerá formación gratuita en inglés, de manera virtual y asincrónica, complementada con talleres presenciales en distintas localidades.

La propuesta se concibe como una oferta de formación permanente destinada a ampliar el conocimiento del inglés entre trabajadores y ciudadanos de los sectores público y privado. Busca consolidar un talento humano bilingüe capaz de sostener el posicionamiento estratégico de Río Negro en el marco de la transición energética y las nuevas inversiones productivas.

Destinatarios y modalidad

El programa está dirigido a toda la ciudadanía, con foco en:

Trabajadores vinculados a la cadena productiva, logística y servicios asociados a las actividades energéticas.

Empleadas/os del sector público, especialmente en salud, seguridad, policía y bomberos.

Emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios en turismo, gastronomía, salud y seguridad.

Estudiantes secundarios de los últimos años, terciarios y universitarios.

Adultos fuera del sistema educativo formal que buscan mejorar su empleabilidad.

La formación se implementará mediante una modalidad online, autoasistida y reforzada con talleres de conversación. El plan se estructura en 10 niveles alineados con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), estándar internacional que garantiza calidad, cooperación y reconocimiento de titulaciones.

Además, contará con tutorías sincrónicas y el uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial para masificar el acceso a contenidos de calidad.

Primera etapa y alcance

En su etapa inicial, el programa otorgará 10.000 licencias anuales para jóvenes y adultos de los departamentos de San Antonio, Valcheta y Adolfo Alsina, una zona priorizada por su rol estratégico en el desarrollo de proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) y como polo productivo de la Patagonia Norte. Posteriormente, la propuesta se extenderá al resto de la provincia.

Compromiso con la inclusión y la empleabilidad

“En Río Negro decidimos prepararnos para las oportunidades que vienen. Con este programa aseguramos que los puestos de trabajo generados por los grandes proyectos energéticos sean ocupados por nuestra gente”, destacó Weretilneck en el lanzamiento.

Con esta iniciativa, la provincia reafirma su compromiso con un desarrollo sostenible, equilibrando el crecimiento económico con la inclusión social. El conocimiento se transforma así en la herramienta más poderosa para enfrentar los desafíos de formación e infraestructura que demandan las nuevas inversiones.

Enlace para la preinscripción: https://tinyurl.com/373he97b