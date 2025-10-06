Provincia

Docentes podrán informar su asistencia laboral este lunes y martes

Ricardo Manrique 9 horas ago

Las y los docentes de Río Negro podrán informar la asistencia a su jornada laboral mediante la página del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, en el marco de las medidas de fuerza dispuestas por el gremio UNTER para este lunes 6 de octubre y para el martes 7 de octubre.

En ese sentido y de manera que su liquidación salarial no se vea afectada podrán ingresar de manera voluntaria a www.educacion.rionegro.gov.ar y en el módulo “Trámites y Consultas” encontrarán la aplicación “¡Quiero informar que estoy presente!” la cual estará habilitada desde las 00 del lunes 6 de octubre

Esta funcionalidad estará visible para el usuario luego de colocar sus datos personales y acceder a la sección respectiva, sobre la parte superior de la pantalla.

Es importante tener en cuenta que todos los y las docentes deberán indicar asistencias, más allá de tener o no carga horaria ese día o tener el cargo relevado.

En este sentido, el personal docente podrá informar su asistencia a los establecimientos educativos donde cumplió o cumplirá funciones y, de esta manera, no ver afectada la liquidación de sus haberes.

