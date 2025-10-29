Provincia

Última semana de la campaña de concienciación sobre el cáncer de mama

Ricardo Manrique 12 horas ago

Durante todo el mes de octubre, el Ministerio de Salud de Río Negro realizó la campaña bajo el lema “Hacete la mamografía, detectar el cáncer a tiempo es posible”.

De esta manera, las mujeres entre 50 y 69 años, pueden acercarse a sacar un turno al hospital público más cercano y realizarse una mamografía gratuita, sin necesidad de orden médica. Este estudio es la herramienta más efectiva para detectar alguna alteración en las mamas y empezar un tratamiento oportuno si fuera necesario.

Se recuerda que en Río Negro, hay una red de mamógrafos disponibles en los siguientes hospitales: Bariloche, Viedma, General Roca, Cipolletti, Villa Regina, El Bolsón, Río Colorado, San Antonio Oeste, Catriel, Choele Choel, Ing Jacobacci y Allen.

En esta oportunidad la campaña incluyó actividades de sensibilización y educación en distintos puntos de la provincia:

• Caminatas comunitarias durante la semana del 19 de octubre, Día Internacional de concientización del Cáncer de Mama.

• Charlas con especialistas en salud femenina.

• Difusión de videos sobre “Mitos y Verdades de la Mamografía” para despejar dudas y fomentar la participación.

Además, en los 36 hospitales y 189 centros de salud del sistema provincial realizaron un trabajo articulado con municipios y organismos estatales para garantizar que todas puedan acceder a este control vital.

Se recomienda, no dejar pasar la oportunidad y realizarse el estudio. Además podrán recibir información, sobre hábitos saludables, un diagnóstico temprano puede hacer la diferencia.

