Río Negro eligió a su representante para la instancia nacional de las Olimpíadas de Filosofía

La Legislatura de Río Negro fue sede de la instancia provincial de las Olimpíadas de Filosofía de la República Argentina. Estudiantes de distintas localidades presentaron sus trabajos y participaron de una jornada de reflexión y debate. Danielle Moreira, del Instituto Dante Alighieri de Bariloche, fue seleccionada para representar a la provincia en la instancia nacional que se realizará en Tucumán.

La Legislatura de Río Negro recibió en Viedma la instancia provincial de las Olimpíadas de Filosofía de la República Argentina, una propuesta de alcance nacional impulsada por la Universidad Nacional de Tucumán que promueve entre estudiantes secundarios el pensamiento autónomo, la argumentación y la capacidad de escucha.

La jornada provincial fue organizada por la ESRN Paulo VI y coordinada por los docentes Danilo Risso Patrón, de esa institución, y Mayra Hernández Piaggio, del Colegio Padre Juan Edmundo Vecchi.

Estudiantes de escuelas de Viedma, San Carlos de Bariloche, Cipolletti, Allen y El Bolsón llegaron a esta instancia luego de un proceso de trabajo en sus establecimientos educativos. Durante la jornada expusieron sus producciones ante el jurado y compartieron un espacio de intercambio y reflexión junto a sus pares.

Los trabajos fueron presentados bajo seudónimos, una modalidad de la Olimpíada que busca preservar el anonimato durante la evaluación y garantizar igualdad de condiciones, priorizando las ideas y las argumentaciones desarrolladas en cada ensayo.

El jurado, integrado por Luciano Raggio, Magda Reyes y Malena Fallacara, seleccionó el trabajo de Danielle Moreira, estudiante del Instituto Dante Alighieri de Bariloche, quien participó bajo el seudónimo “Ellie Van Leuven”. Moreira será la representante de Río Negro en la instancia nacional de las Olimpíadas, que se desarrollará en Tucumán.

El vicegobernador Pedro Pesatti acompañó la jornada y destacó que “esta olimpíada tiene una diferencia fundamental con respecto a las competencias tradicionales: no se basa en la memorización, sino en construir un pensamiento autónomo, una argumentación razonada y, sobre todo, la capacidad de escucha crítica”.

Pesatti vinculó además el ejercicio de la filosofía con algunos de los desafíos que plantea el desarrollo tecnológico y el peso creciente de las redes sociales, los algoritmos y la Inteligencia Artificial en la vida cotidiana. En ese sentido, sostuvo que “comprender cómo funciona el sistema es el primer paso para pensar alternativas” y planteó la necesidad de fortalecer “más lazos de comunidad, de afecto, de solidaridad, de encuentro y de tolerancia”.

La jornada finalizó con la entrega de certificados a los participantes y el reconocimiento a quienes hicieron posible esta instancia, antes del próximo desafío que tendrá a Danielle Moreira representando a Río Negro en Tucumán.