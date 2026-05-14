Río Negro definió sus selecciones juveniles para los Juegos Epade

Una delegación de más de 150 atletas de la provincia saldrá a escena la semana próxima en lo que será la 19° edición de los Juegos Epade. Este año el torneo se disputará en tres sedes deportivas: Santa Rosa, Neuquén y Viedma, donde se desarrollará la ceremonia de apertura el lunes 18 en el Polideportivo Ángel Cayetano Arias a las 10.
Río Negro comenzó el 2026 con el pie derecho a nivel deportivo y se quedó con el título en los Juegos ParaEpade e Integración; en esta nueva competencia quiere continuar con la racha positiva y sumar una copa más a su palmarés.
El certamen se desarrollará desde el lunes 17 al sábado 23 de manera simultánea en las localidades de Santa Rosa (judo, ciclismo y vóley), Neuquén (atletismo y vóley) y Viedma que será la sede rionegrina (fútbol y básquet). Cabe destacar que la competencia de natación se realizó previamente, y en paralelo con los Juegos de la Integración Patagónica.
Para llegar de la mejor manera a esta cita, desde la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura se han llevado adelante múltiples evaluativos y concentraciones en un trabajo conjunto con los clubes y las federaciones rionegrinas. Las selecciones juveniles que nos representarán en el certamen ya se encuentran definidas, a excepción del básquet que aún realiza sus últimos entrenamientos previos al torneo.
Cabe destacar que Río Negro es la provincia más ganadora de los Juegos Epade con ocho títulos. Su último triunfo fue en 2021 y en las últimas tres ediciones se ha ubicado como subcampeona a muy pocos puntos de los ganadores.
Este año la delegación rionegrina buscará volver a ser protagonista y traer la novena copa a la provincia para continuar con el buen presente del deporte de Río Negro.
Seleccionados para los Juegos EPADE
Atletismo – Femenino
Amarilla, Aldana — General Roca
Zapata, Tiziana Elizabeth — Valcheta
Lopez Vidal, Emma Michelle — General Roca
Xion, Jazmín Valentina — Choele Choel
Gonzalez, Bianca Galilea — Luis Beltrán
Fermin, Elena — General Roca
Lopez Nuñez, Luisana — General Roca
Fernandez Rodriguez, Ámbar Noel — Choele Choel
Quiroga Casas, Eluney Ameli — Valcheta
Guenchufil, Rocío Belén — Ramos Mexía
Speciale, Francesca — Viedma
Filippini, Maitena Valentina — General Roca
Melo Bucchi, Zaira Jazmín — Cervantes
CT: Fuentes, Milagros (General Roca)
Atletismo – Masculino
Mochkofsky Murillo, Santiago — Cipolletti
Ulloa, Mauro Daniel — General Roca
Rivas Abrate, Alejo Efraín — Valcheta
Banegas, Roque Alejo — Cinco Saltos
Perez Sierra, Laureano Imanol — Maquinchao
Rojas, Joaquín Uriel — Bariloche
Godoy Martin, Martín Ezequiel — Luis Beltrán
Mortada, Ian Nayhen — Valcheta
Mosler Barrera, Francisco Alejandro — Ramos Mexía
Veliz, Thiago David — General Roca
Gimenez, Saimon Noel — Ramos Mexía
Acarraz, Thiago Samuel — Ramos Mexía
Aguirre Desch, Martín — Viedma
CT: Fermín Javier Lucero (General Roca); Vera, Martín (Cipolletti); Torres, Cristian (Valcheta)
Básquet – Femenino (Preselección)
Caballero, Camila – Viedma
Becker, Mía – Viedma
Otermin, Carmela – Río Colorado
Macías, Rosario Jazmín – Río Colorado
Battistuzzi, Agostina – Cinco Saltos
Soldera, Morena – Cinco Saltos
Quirno Costa, Paz – Bariloche
Tosoni, Oriana – Bariloche
Madarieta, Helena – Viedma
Uriz, Victoria – Cinco Saltos
Van Der Linder, Lara – Viedma
Faciolo, Renata – Viedma
Calvo, Nahiara – Viedma
Di Liscia, Aitana – Viedma
Schinchirimini, Luisina – General Roca
CT: Martínez, Janet (Cipolletti); Muñoz, Jessica (Viedma); Urriza, Sofía (Viedma)
Básquet – Masculino (Preselección)
Grazioli, Bautista – Viedma
Ojeda, Lorenzo – Viedma
Lima, Francisco – General Roca
Santilli, Gregorio – General Roca
Michelli, Valentino – San Antonio Oeste
El Bajghiti Izza, Karim – General Roca
Alonso, Benjamín – San Carlos de Bariloche
Fiñana, Gael – Villa Regina
Urdín, Octavio – General Roca
Silva De La Vega, Mateo – Cinco Saltos
Rodríguez, Bautista – Viedma
Villavicencio, Francisco Mateo – Viedma
Fabi, Stefano – General Roca
Farrugia, Teo Benjamín – Viedma
Vercesi, Felipe – Viedma
Cociancich, Lorenzo – Viedma
CT: Peris, Santiago (San Carlos de Bariloche); Falcón, Sebastián (Viedma); Zambrano, Alan (Villa Regina)
Fútbol – Femenino
Ontiveros, Lola – General Roca
Cerda Ferrero, Catalina – Cinco Saltos
Jaque, Mía Yasmín – Cinco Saltos
Delgado, Alina – General Roca
Ochiodoro, Francesca – General Roca
Morales, Valentina Eluney – General Roca
Martínez, Pericolo Olivia – Viedma
Vera, Giuliana Antonella – Bariloche
Vidal Sandoval, Candela Luzmila – Cipolletti
Buenanueva, Camila Belén – Cipolletti
Ferrari González, Xiomara Aylen – Lamarque
Hafford, Manuela – Cipolletti
Salvador, María Belén – Bariloche
Bustelo, Azul Abril – General Roca
González, Lola – General Roca
Gallardo García, Mara Agostina – Bariloche
Yanquileo, Milagros Solange – Ing. Huergo
Arbat, Lourdes – El Bolsón
CT: Altube, José (Viedma); Enei, Christian Carlos (Cipolletti); Torretta Bassi, Sofía Mercedes (Viedma)
Fútbol – Masculino
Mansilla Espíndola, Alex Vladimir – Choele Choel
Navarrete, Uriel Joaquín – Cipolletti
Lucero Pozo, Ulises Gustavo – Bariloche
López Muñoz, Francisco Emiliano – General Roca
Lentsch, Benjamín Ariel – General Roca
Marín, Franco – Ing. Luis Huergo
Silva, Thiago Nahuel – General Roca
Ponce, Ramiro Bautista – General Roca
Garrido, Julio Omar – Cervantes
Cecive, Martino Daniel – Villa Regina
Noriega, Gael – Darwin
Bogado Rossini, Juan Martín – Viedma
Sirerol, Tomás Bruno – Viedma
Alan, Martín Ignacio – Viedma
Churrarin Álvarez, Ezequiel David – Viedma
López Mata, Estanislao – Viedma
Chueco, Salvador Augusto – Viedma
Ayestarán Armas, Francisco – Viedma
CT: Iurino, Juan Manuel (Viedma); Malacarne, Lucas Damián (Viedma); Painecura, Germán Yaryura (Fernández Oro)