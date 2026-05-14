Río Negro definió sus selecciones juveniles para los Juegos Epade

Una delegación de más de 150 atletas de la provincia saldrá a escena la semana próxima en lo que será la 19° edición de los Juegos Epade. Este año el torneo se disputará en tres sedes deportivas: Santa Rosa, Neuquén y Viedma, donde se desarrollará la ceremonia de apertura el lunes 18 en el Polideportivo Ángel Cayetano Arias a las 10.

Río Negro comenzó el 2026 con el pie derecho a nivel deportivo y se quedó con el título en los Juegos ParaEpade e Integración; en esta nueva competencia quiere continuar con la racha positiva y sumar una copa más a su palmarés.

El certamen se desarrollará desde el lunes 17 al sábado 23 de manera simultánea en las localidades de Santa Rosa (judo, ciclismo y vóley), Neuquén (atletismo y vóley) y Viedma que será la sede rionegrina (fútbol y básquet). Cabe destacar que la competencia de natación se realizó previamente, y en paralelo con los Juegos de la Integración Patagónica.

Para llegar de la mejor manera a esta cita, desde la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura se han llevado adelante múltiples evaluativos y concentraciones en un trabajo conjunto con los clubes y las federaciones rionegrinas. Las selecciones juveniles que nos representarán en el certamen ya se encuentran definidas, a excepción del básquet que aún realiza sus últimos entrenamientos previos al torneo.

Cabe destacar que Río Negro es la provincia más ganadora de los Juegos Epade con ocho títulos. Su último triunfo fue en 2021 y en las últimas tres ediciones se ha ubicado como subcampeona a muy pocos puntos de los ganadores.

Este año la delegación rionegrina buscará volver a ser protagonista y traer la novena copa a la provincia para continuar con el buen presente del deporte de Río Negro.

Seleccionados para los Juegos EPADE

Atletismo – Femenino

Amarilla, Aldana — General Roca

Zapata, Tiziana Elizabeth — Valcheta

Lopez Vidal, Emma Michelle — General Roca

Xion, Jazmín Valentina — Choele Choel

Gonzalez, Bianca Galilea — Luis Beltrán

Fermin, Elena — General Roca

Lopez Nuñez, Luisana — General Roca

Fernandez Rodriguez, Ámbar Noel — Choele Choel

Quiroga Casas, Eluney Ameli — Valcheta

Guenchufil, Rocío Belén — Ramos Mexía

Speciale, Francesca — Viedma

Filippini, Maitena Valentina — General Roca

Melo Bucchi, Zaira Jazmín — Cervantes



CT: Fuentes, Milagros (General Roca)



Atletismo – Masculino

Mochkofsky Murillo, Santiago — Cipolletti

Ulloa, Mauro Daniel — General Roca

Rivas Abrate, Alejo Efraín — Valcheta

Banegas, Roque Alejo — Cinco Saltos

Perez Sierra, Laureano Imanol — Maquinchao

Rojas, Joaquín Uriel — Bariloche

Godoy Martin, Martín Ezequiel — Luis Beltrán

Mortada, Ian Nayhen — Valcheta

Mosler Barrera, Francisco Alejandro — Ramos Mexía

Veliz, Thiago David — General Roca

Gimenez, Saimon Noel — Ramos Mexía

Acarraz, Thiago Samuel — Ramos Mexía

Aguirre Desch, Martín — Viedma



CT: Fermín Javier Lucero (General Roca); Vera, Martín (Cipolletti); Torres, Cristian (Valcheta)



Básquet – Femenino (Preselección)

Caballero, Camila – Viedma

Becker, Mía – Viedma

Otermin, Carmela – Río Colorado

Macías, Rosario Jazmín – Río Colorado

Battistuzzi, Agostina – Cinco Saltos

Soldera, Morena – Cinco Saltos

Quirno Costa, Paz – Bariloche

Tosoni, Oriana – Bariloche

Madarieta, Helena – Viedma

Uriz, Victoria – Cinco Saltos

Van Der Linder, Lara – Viedma

Faciolo, Renata – Viedma

Calvo, Nahiara – Viedma

Di Liscia, Aitana – Viedma

Schinchirimini, Luisina – General Roca

CT: Martínez, Janet (Cipolletti); Muñoz, Jessica (Viedma); Urriza, Sofía (Viedma)



Básquet – Masculino (Preselección)

Grazioli, Bautista – Viedma

Ojeda, Lorenzo – Viedma

Lima, Francisco – General Roca

Santilli, Gregorio – General Roca

Michelli, Valentino – San Antonio Oeste

El Bajghiti Izza, Karim – General Roca

Alonso, Benjamín – San Carlos de Bariloche

Fiñana, Gael – Villa Regina

Urdín, Octavio – General Roca

Silva De La Vega, Mateo – Cinco Saltos

Rodríguez, Bautista – Viedma

Villavicencio, Francisco Mateo – Viedma

Fabi, Stefano – General Roca

Farrugia, Teo Benjamín – Viedma

Vercesi, Felipe – Viedma

Cociancich, Lorenzo – Viedma

CT: Peris, Santiago (San Carlos de Bariloche); Falcón, Sebastián (Viedma); Zambrano, Alan (Villa Regina)



Fútbol – Femenino

Ontiveros, Lola – General Roca

Cerda Ferrero, Catalina – Cinco Saltos

Jaque, Mía Yasmín – Cinco Saltos

Delgado, Alina – General Roca

Ochiodoro, Francesca – General Roca

Morales, Valentina Eluney – General Roca

Martínez, Pericolo Olivia – Viedma

Vera, Giuliana Antonella – Bariloche

Vidal Sandoval, Candela Luzmila – Cipolletti

Buenanueva, Camila Belén – Cipolletti

Ferrari González, Xiomara Aylen – Lamarque

Hafford, Manuela – Cipolletti

Salvador, María Belén – Bariloche

Bustelo, Azul Abril – General Roca

González, Lola – General Roca

Gallardo García, Mara Agostina – Bariloche

Yanquileo, Milagros Solange – Ing. Huergo

Arbat, Lourdes – El Bolsón

CT: Altube, José (Viedma); Enei, Christian Carlos (Cipolletti); Torretta Bassi, Sofía Mercedes (Viedma)



Fútbol – Masculino

Mansilla Espíndola, Alex Vladimir – Choele Choel

Navarrete, Uriel Joaquín – Cipolletti

Lucero Pozo, Ulises Gustavo – Bariloche

López Muñoz, Francisco Emiliano – General Roca

Lentsch, Benjamín Ariel – General Roca

Marín, Franco – Ing. Luis Huergo

Silva, Thiago Nahuel – General Roca

Ponce, Ramiro Bautista – General Roca

Garrido, Julio Omar – Cervantes

Cecive, Martino Daniel – Villa Regina

Noriega, Gael – Darwin

Bogado Rossini, Juan Martín – Viedma

Sirerol, Tomás Bruno – Viedma

Alan, Martín Ignacio – Viedma

Churrarin Álvarez, Ezequiel David – Viedma

López Mata, Estanislao – Viedma

Chueco, Salvador Augusto – Viedma

Ayestarán Armas, Francisco – Viedma

CT: Iurino, Juan Manuel (Viedma); Malacarne, Lucas Damián (Viedma); Painecura, Germán Yaryura (Fernández Oro)