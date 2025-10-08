La Legislatura fue escenario de la instancia provincial de la Olimpiada Nacional de Filosofía

El recinto de la Legislatura de Río Negro recibió hoy a chicas y chicos de distintas escuelas de la provincia que participaron de la instancia provincial de la Olimpiada de Filosofía de la República Argentina.

En esta etapa, se definió que Laureano Pérez Sherriff, alumno de 5º año de la Escuela Vecchi de Viedma, representará a Río Negro en la instancia nacional, que se realizará en noviembre en la provincia de Tucumán. El segundo puesto fue para Leonela Barra Montenegro, también de 5º año, pero de la Escuela Paulo VI.

El vicegobernador Pedro Pesatti, se dirigió a las y los estudiantes participantes y señaló que “en estos tiempos donde somos más vulnerables a la posibilidad de ser manipulados, la filosofía probablemente sea el algoritmo más poderoso para poder dotarnos de aquellas herramientas que necesitamos para no ser objeto de manipulación de nadie”.

“Quiero felicitar a quienes participaron y a todos los que hicieron posible este espacio, en un contexto de grandes transformaciones tecnológicas que nos desafían a repensar el mundo. La filosofía tiene hoy un papel clave para ayudarnos a encontrar nuevas respuestas y comprender los cambios que atraviesa la humanidad”, expresó el vicegobernador.

La legisladora Maricel Cévoli, quien también estuvo presente junto al Vicegobernador en la jornada, anunció que presentará un proyecto para declarar de interés la jornada por parte de la Legislatura.

Desde la organización se destacó el valor simbólico y político de llevar a cabo esta jornada en el recinto de la Legislatura Provincial, un espacio por excelencia de la palabra pública, del debate y de la construcción democrática.

“Que sean las y los estudiantes quienes hoy ocupen ese lugar para expresar sus ideas y ser escuchados representa un gesto profundamente significativo: la filosofía vuelve a situarse en el centro de la vida cívica, recordándonos que pensar y argumentar también son formas de participar y transformar la realidad”, señalaron.

Participaron estudiantes de las siguientes instituciones:

• Instituto Vecchi de Viedma

• ESRN Paulo VI de Viedma

• ESRN N° 10 de El Bolsón

• ESRN N° 6 de Ingeniero Jacobacci

• ESRN N° 11 de Villa Regina

• ESRN N° 124 de Balsa Las Perlas (Cipolletti)