Jacobacci: comenzó una nueva propuesta de formación vinculada a la actividad minera

El Instituto Técnico Superior puso en marcha el curso “Introducción a las operaciones y servicios de apoyo en minería metalífera”, una iniciativa articulada con organismos provinciales y Minera Calcatreu.

En el Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci comenzó la propuesta formativa “Introducción a las operaciones y servicios de apoyo en minería metalífera”, una iniciativa desarrollada de manera articulada con la Secretaría de Trabajo de Río Negro, la Secretaría de Minería de la Provincia y Minera Calcatreu.

La capacitación busca brindar a los participantes nuevos conocimientos y herramientas vinculadas al ámbito de la minería metalífera, incorporando además una instancia práctica relacionada con puestos, funciones y competencias concretas requeridas por el Proyecto Calcatreu.

De esta manera, la propuesta apunta a fortalecer la preparación de quienes participan y generar una mayor vinculación entre la formación y las demandas del ámbito laboral y productivo.

La iniciativa forma parte de una agenda orientada a promover instancias de capacitación, formación y vinculación con el sector productivo, generando herramientas que puedan ampliar las oportunidades laborales para vecinos de la comunidad y de la región.

Educación, trabajo y producción

La articulación entre el ámbito educativo, los organismos provinciales y el sector productivo busca generar nuevas oportunidades de formación y acercar a los participantes a experiencias vinculadas con el mundo laboral.

En este sentido, la propuesta constituye un nuevo espacio para incorporar conocimientos y competencias relacionadas con una actividad productiva que tiene presencia en la región.