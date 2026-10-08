Maquinchao se prepara para celebrar los 50 años del Festival Folklórico de la Línea Sur

La localidad será escenario de una edición histórica de esta tradicional fiesta, que celebra cinco décadas de música, folklore, identidad y encuentro entre generaciones.

Maquinchao se prepara para vivir una edición muy especial del Festival Folklórico de la Línea Sur, que este año celebra su 50.º aniversario.

La celebración propone poner en valor las raíces, la música y las tradiciones que forman parte de la identidad de la región, manteniendo vivo un encuentro que durante cinco décadas reunió a distintas generaciones alrededor del folklore.

En este aniversario tan significativo, la organización presentó la grilla de artistas que serán parte de la gran fiesta, con una propuesta pensada para disfrutar de la música, cantar y bailar, y compartir una nueva edición de uno de los encuentros culturales tradicionales de la Línea Sur.

50 años de historia y tradición

El Festival Folklórico de la Línea Sur se prepara así para celebrar medio siglo de trayectoria, reafirmando su lugar como espacio de encuentro y expresión de la cultura regional.

Maquinchao invita a toda la comunidad a ser parte de esta celebración y disfrutar juntos de 50 años de folklore compartido entre generaciones.

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