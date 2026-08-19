EdERSA concretará un importante operativo sobre la infraestructura de Media Tensión

En el marco de un plan integral de obras y optimización técnica para la red eléctrica de la provincia, la distribuidora EdERSA concretará este JUEVES 20/8 un importante operativo sobre la infraestructura de Media Tensión que abastece a la Línea Sur, donde desplegará cinco cuadrillas de operarios trabajando en simultáneo en distintos puntos estratégicos del tendido.

Las tareas responden a la necesidad de fortalecer y dar mayor previsibilidad al sistema luego de las intensas inclemencias climáticas registradas la semana pasada, las cuales afectaron las instalaciones. “Estamos abocados en un permanente trabajo de modernización y mejora de la red eléctrica de toda la Línea Sur. A partir de los eventos climáticos que sufrimos en los últimos días, vamos a instalar equipamiento de última generación que nos va a ayudar a monitorear el estado de la red en tiempo real, identificar las zonas de falla con precisión y aislar los tramos afectados de forma inmediata”, explicó el Jefe de Distribución y Generación de EdERSA, Leonardo Mauritsh.

Para ejecutar estas acciones, de 13:00 a 17:00 hs se realizará un corte programado y general en el suministro que afectará a las localidades de Comallo, Clemente Onelli, Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Aguada de Guerra, Prahuaniyeu y Comicó, a excepción de Los Menucos y Sierra Colorada que mantendrán su servicio habitual con generación aislada.

Durante el lapso de cuatro horas, los equipos técnicos llevarán adelante las siguientes tareas:

• Montaje de detectores de paso de falla: Dispositivos estratégicos que permitirán determinar con rapidez las zonas con problemas.

• Instalación de nuevos seccionamientos: Equipamiento diseñado para aislar únicamente el sector en falla, logrando mayor performance y reduciendo los tiempos de respuesta ante contingencias.

• Reemplazo de descargadores atmosféricos: Mantenimiento preventivo para mitigar el impacto de tormentas y descargas sobre el tendido.

• Medición de niveles de aislamiento: Se ejecutará una medición de aislación en el tramo de Media Tensión entre la Estación Transformadora Pilcaniyeu y Pilcaniyeu Pueblo, labor complementaria a los estudios que la empresa viene realizando en la región.

“Es una labor fundamental porque nos permite ganar velocidad de respuesta. Vamos a estar con cinco equipos de trabajo desplegados en simultáneo y con coordinación directa en el territorio para asegurar que cada maniobra se concrete en los tiempos previstos”, agregó Mauritsh.

Las inversiones y ensayos permanentes buscan dotar de mayor estabilidad y confiabilidad a la red eléctrica regional, solicitando a los vecinos de las localidades comprendidas tomar los recaudos necesarios durante el horario del operativo.