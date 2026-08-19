Ramos Mexia: investigan hechos de faena clandestina en la zona rural

La Subcomisaría 52° de Ramos Mexía, junto con la Brigada Rural dependiente de la Unidad Regional VI, continúa avanzando en distintas investigaciones vinculadas con hechos de faena clandestina de animales registrados en la zona.

En relación con el procedimiento realizado recientemente, el jefe de la Unidad 52 de Ramos Mexia, Of. Ppal. Mario Quichán, explicó a este medio que la investigación se inició el 9 de agosto, alrededor de las 14 horas, cuando un vecino del paraje Treneta alertó a la Policía sobre la presencia de personas que estarían faenando uno de sus animales en un campo lindero.

A partir del aviso, efectivos policiales montaron un operativo y tomaron intervención, mientras se aguardaba la correspondiente orden judicial para realizar un allanamiento. La autorización fue otorgada tres días después, momento en que se pudo concretar la diligencia.

El procedimiento arrojó resultados positivos. En el lugar se encontraron vísceras correspondientes a dos animales, uno equino y otro ovino, además de cartuchos de arma de fuego.

A raíz de los elementos encontrados, se dispuso la imputación por una infracción al artículo 189 bis del Código Penal. Al momento del allanamiento no había ninguna persona en el domicilio, aunque posteriormente, mediante un trabajo conjunto con la Unidad 15° de Valcheta, se logró notificar de la causa a una persona oriunda de esa localidad.

Según pudo conocerse, esta misma persona ya cuenta con otra imputación vinculada a un hecho de similares características, por lo que la investigación continúa en el ámbito judicial.