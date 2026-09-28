Río Negro presente en la final de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

Una delegación de 60 representantes de Río Negro participa en San Juan de la final nacional de los Juegos Evita de Adultos Mayores. La actividad reúne a personas mayores de todo el país en distintas disciplinas deportivas.

La competencia se desarrollará desde este viernes 2 de octubre en diferentes recintos de la capital sanjuanina y convocará a representantes de todo el país que se medirán en tenis de mesa, ajedrez, sapo, truco, tejo, tenis, pádel, circuito de habilidades motrices, newcom, orientación y natación.

El Secretario de Deporte, Simón Miravete, afirmó que “la participación de nuestros adultos nos deja una gran enseñanza. Más allá de que ellos siempre buscarán tener un buen desempeño y alcanzar un lugar en el podio, lo más importante para destacar de esta oportunidad es el aprendizaje que dejan estos eventos”.

La Secretaría de Deporte llevó adelante en los meses previos los Juegos Rionegrinos para Personas Mayores, instancia que permitió conformar la delegación que representará a la provincia y que reunió a más de 240 participantes en su final provincial desarrollada en Las Grutas.

Los ganadores de los Juegos Rionegrinos obtuvieron el pasaje para representar a la provincia en los Juegos Nacionales Adultos Mayores, en los que no sólo competirán para llevar a Río Negro a lo más alto sino que podrán disfrutar y compartir con personas del resto del país en un evento destinado al encuentro, la participación y el bienestar de los adultos.