Sonrisas Protegidas: Río Negro promueve la prevención y atención de la salud bucal

En el marco del Día de la Odontología, el Gobierno de Río Negro destaca las acciones de promoción, prevención y atención que benefician a cerca de 500.000 rionegrinos llevadas adelante por el trabajo de los equipos odontológicos del sistema público provincial.

El Ministerio de Salud y la Coordinación Provincial de Odontología reconocen la tarea que realizan diariamente los odontólogos en hospitales y centros de salud de toda la provincia. El compromiso, la dedicación y la formación permanente de los equipos de salud permiten sostener y ampliar las estrategias de promoción, prevención y atención odontológica en todo el territorio rionegrino.

Estrategia y cobertura sanitaria en cifras

La dimensión del desafío sanitario se comprende al considerar que Río Negro cuenta con una población de 762.000 habitantes, según el Censo 2022, de los cuales 495.345 no poseen obra social ni cobertura privada y acceden al sistema público de salud.

En este contexto, la provincia cuenta con 109 odontólogos integrados a una red organizada por niveles de complejidad, que permite brindar atención en distintos puntos del territorio.

El trabajo de los equipos se refleja en un crecimiento sostenido de la actividad odontológica. Durante 2024 se realizaron más de 300.000 prestaciones, mientras que para 2025 se prevé superar esa cifra y alcanzar, hacia 2026, una proyección de 380.000 prestaciones anuales.

Foco en las infancias y la prevención

La estrategia provincial pone un fuerte énfasis en la prevención, luchando contra la tendencia mundial que estima que nueve de cada diez personas están en riesgo de tener algún tipo de enfermedad bucodental. Incluso, en países desarrollados, entre el 60% y el 90% de los niños en edad escolar presentan caries.

En este sentido, a través del programa de Salud Escolar, fueron examinados 15.140 alumnos, lo que permitió identificar y abordar de manera temprana problemas con la salud bucal.

Asimismo, mediante el programa SUMAR, se brindaron más de 100.000 prestaciones de protección específica contra enfermedades de la boca, alcanzando a 50.000 personas.

La estrategia provincial no solo se centra en la atención, sino también en fortalecer las competencias y habilidades de la comunidad para el autocuidado de la salud bucal, entendiendo que la prevención es la base de una mejor calidad de vida.

Recomendaciones para una salud bucal integral

Desde el Ministerio de Salud se recuerdan algunas pautas fundamentales para el cuidado cotidiano de la boca y los dientes:

Cepillarse los dientes después de cada comida.

Utilizar hilo dental para limpiar los espacios entre los dientes.

Visitar al odontólogo cada seis meses.

Mantener una alimentación saludable, con frutas y verduras, y consumir agua segura.

Cambiar el cepillo dental cuando las cerdas se abran, ya que pierde efectividad.

Recordar que los enjuagues antisépticos no reemplazan el cepillado.

Evitar o reducir el consumo de gaseosas y golosinas.

Evitar el consumo de tabaco.

En este Día de la Odontología, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la promoción, prevención y acceso equitativo a la salud bucal y reconoce la tarea diaria de cada odontólogo rionegrino, que junto a los equipos de salud sostienen y amplían derechos, garantizando que cada ciudadano tenga la atención que merece.