Weretilneck: “Un año más sostuvimos una política clave en los meses más fríos”

El Gobernador Alberto Weretilneck destacó la finalización del operativo anual de Energía en tu Hogar, que durante los meses más fríos del año realizó más de 54.000 recargas de garrafas y alcanzó a 8.152 familias de toda la provincia que no cuentan con acceso a la red de gas y necesitan una fuente de energía para calefaccionarse, cocinar y atravesar el invierno.

“Energía en tu Hogar es una política que demuestra que el Estado provincial está presente donde más se necesita. Este invierno acompañamos a 8.152 familias rionegrinas con una respuesta concreta”, destacó el Gobernador Weretilneck.

Durante los cuatro meses de operativo, la Provincia destinó una inversión total de $1.812.289.507, que incluye tanto la recarga de garrafas como la logística necesaria para llegar a barrios, localidades y parajes de distintas regiones de Río Negro.

“Cada garrafa que llega a una casa significa abrigo, comida caliente y tranquilidad para una familia. Por eso sostenemos este programa con planificación, inversión y presencia territorial”, remarcó Weretilneck.

La inversión total comprende la recarga de garrafas y la logística de traslado y distribución, una parte fundamental para garantizar el alcance del operativo en una provincia extensa y con realidades territoriales diversas.

En la Región Sur, se realizaron 15.381 recargas para 2.815 familias beneficiarias, con una inversión superior a $716 millones. En esta zona, el operativo demandó un esfuerzo logístico especial por las distancias, las condiciones climáticas y la necesidad de llegar a comunidades alejadas.

En la Zona Atlántica, se concretaron 2.865 recargas, alcanzando a 344 familias, con una inversión superior a $101,3 millones.

Energía en tu Hogar, una política que sigue todo el año

Energía en tu Hogar es mucho más que el operativo invernal de distribución de garrafas. Forma parte de una política energética más amplia que se sostiene durante todo el año, mediante la recarga de gas en garrafones instalados en viviendas, escuelas, centros de salud y edificios comunitarios de comisiones de fomento y parajes alejados de la red troncal.

Ese acompañamiento permanente alcanza a 2.709 hogares y 528 instituciones públicas que no cuentan con acceso a la red de gas, y complementa el operativo de invierno de recargas de garrafas que concluye esta semana.