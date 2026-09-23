Río Chico Abajo suma un equipo para monitoreo climático

El Gobierno de Río Negro continúa fortaleciendo el monitoreo climático y la participación de las comunidades educativas. En este marco, la Escuela Primaria N°133 del paraje rural Río Chico Abajo, incorporó una estación meteorológica automática que permitirá generar y registrar información sobre las condiciones climáticas de la zona.

La instalación se realiza en el marco del Plan Nacional Federal de Ciencia Ciudadana y se integra a la red secundaria del Plan de Monitoreo Climático Colaborativo que desarrolla el Departamento Provincial de Aguas (DPA) en distintos puntos de Río Negro.

La nueva estación convierte a la escuela en un espacio de observación y producción de información científica. A partir de los datos registrados, los estudiantes podrán acercarse al conocimiento del clima desde la experiencia directa: observar, medir, registrar, comparar e interpretar las variaciones de las condiciones meteorológicas.

El monitoreo climático se transforma también en una herramienta educativa que permite vincular los contenidos escolares con el territorio y promover el interés por la ciencia y el ambiente.

¿Qué es el Monitoreo Climático Colaborativo?

El Plan de Monitoreo Climático Colaborativo del DPA busca ampliar y fortalecer la disponibilidad de información meteorológica en Río Negro mediante una red de estaciones automáticas y la participación de instituciones educativas y comunidades locales.

La iniciativa permite obtener datos de distintos puntos de la provincia y generar una mirada más amplia sobre las condiciones climáticas y sus variaciones. Al mismo tiempo, promueve el acercamiento de niñas, niños y jóvenes a la observación científica y al uso de información ambiental.

La incorporación de nuevas estaciones en escuelas fortalece una red de monitoreo construida con participación territorial, donde la comunidad educativa no solo recibe conocimiento, sino que también participa en su generación.

Ciencia ciudadana: aprender haciendo

La experiencia de Río Chico Abajo se incorpora además al Plan Nacional Federal de Ciencia Ciudadana, que promueve proyectos de investigación colectiva, participativa y abierta, con la intervención de actores que pueden desarrollarse tanto dentro como fuera de los ámbitos académicos.

En este caso, la escuela se suma a una experiencia concreta de ciencia ciudadana: sus estudiantes podrán participar en la observación y registro de datos meteorológicos, acercándose al método científico a partir de fenómenos que forman parte de su vida cotidiana.

La iniciativa reafirma el trabajo del DPA para ampliar el monitoreo climático en Río Negro y fortalecer, junto a las escuelas y las comunidades, una red de información que contribuya a conocer las características y variaciones del clima provincial.