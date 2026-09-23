Cuatro fechas y un sueño: llegar a Jesús María representando a Río Negro

El Campeonato Rionegrino de Jineteadas completó este fin de semana sus tercera y cuarta fechas en Coronel Belisle y ya transita el primer tercio de un recorrido que tendrá 12 jornadas en total. El objetivo de los jinetes es sumar puntos para convertirse en campeones rionegrinos y cumplir el sueño de representar a la Provincia en Jesús María 2027.

Las categorías Bastos con Encimera, Crina Limpia y Gurupa Surera reúnen a jinetes de distintos puntos de Río Negro, que en cada fecha vuelven a medirse para acumular puntos y acercarse a la posibilidad de integrar la delegación provincial que viajará a Córdoba en enero.

Con las primeras cuatro fechas ya disputadas, quedan ocho jornadas para definir las posiciones finales y conocer a los campeones rionegrinos de cada categoría. Serán ellos quienes tendrán la posibilidad de formar parte de la delegación que representará a Río Negro en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los grandes escenarios de la tradición gaucha del país.

El Secretario de Desarrollo Humano, Andrés Fredes, destacó: “Este campeonato representa mucho más que una competencia: es una verdadera fiesta de nuestra tradición campera. Nos permite recorrer la provincia, acompañar a nuestros jinetes y mantener vivas nuestras raíces”.

“Todavía quedan ocho fechas y el gran objetivo de llegar a Jesús María representando a Río Negro, así que seguimos acompañando este sueño y esta pasión que une a tantas familias rionegrinas” agregó.

La competencia retomará su calendario el 23, 24 y 25 de octubre, cuando Sierra Grande debute como sede provincial del Campeonato Rionegrino de Jineteadas y reciba una nueva etapa del camino hacia Jesús María.

Así, Río Negro continúa poniendo en movimiento su tradición campera mientras los jinetes siguen buscando, fecha tras fecha, un lugar en la delegación que en enero llevará a Córdoba el orgullo de representar a la Provincia.