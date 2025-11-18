El DPA fortalece el monitoreo climático colaborativo en la Región Sur

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) continúa ampliando la red de estaciones meteorológicas automáticas en el marco del Plan de Monitoreo Climático Colaborativo, una iniciativa provincial que busca fortalecer el conocimiento climático, mejorar la planificación hídrica y promover la participación comunitaria en la generación de datos hidrometeorológicos confiables.

El programa acerca herramientas de monitoreo climático a comunidades rurales, integrando estaciones automáticas, pluviómetros y escalas para medir altura de nieve. Estos equipos permiten obtener datos actualizados y precisos, fundamentales para anticipar situaciones críticas (lluvias intensas, nevadas, eventos extremos), planificar obras hídricas y de infraestructura, acompañar proyectos productivos adaptados a cada territorio.

Nuevas estaciones instaladas

En esta etapa ya se colocaron equipos en Mamuel Choique, Pilquiniyeu y El Caín, en articulación con las Subsecretarías de Comisiones de Fomento. En los próximos días se avanzará con la instalación en Clemente Onelli, Laguna Blanca y Mencué, extendiendo así la cobertura de la red de monitoreo climático en la Región Sur.

Participación comunitaria: un eje central del programa

El plan se basa en un modelo participativo, donde las comunidades rurales no solo reciben información, sino que construyen conocimiento climático junto al Estado. Las Comisiones de Fomento cumplen un rol importante como puntos estratégicos para la instalación del equipamiento y la articulación con actores locales.

Además, el programa integra la colaboración de escuelas rurales, productores agropecuarios, organismos de desarrollo territorial como el Ente de Desarrollo de la Región Sur y la Subsecretaría de Comisiones de Fomento, entre otros.

Cada comisión o establecimiento cuenta con referentes locales que colaboran con la toma y envío de datos, integrando la mirada comunitaria al sistema. El DPA acompaña con la instalación, capacitación y mantenimiento del equipamiento.

Un sistema que fortalece la gestión del agua y la resiliencia climática

La red colaborativa de monitoreo permite obtener información representativa del territorio, mejorando la gestión del agua, la planificación pública y la capacidad de respuesta frente a escenarios climáticos cada vez más variables. Con estas nuevas estaciones meteorológicas, Río Negro avanza hacia un sistema provincial de monitoreo más participativo y adaptado al cambio climático.