Río Negro suma nuevas estaciones meteorológicas en zonas rurales

El Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA), continúa fortaleciendo la red secundaria de monitoreo climático con la instalación de nuevas estaciones meteorológicas automáticas en distintos puntos de la provincia.

Las nuevas incorporaciones se realizaron en la Comisión de Fomento de Cona Niyeu y en El Juncal, en el marco del Programa de Monitoreo Climático Colaborativo, una iniciativa que busca ampliar y mejorar la información meteorológica en localidades y parajes de la provincia.

La red de monitoreo del DPA ya abarca gran parte del territorio provincial, pero estas nuevas estaciones permitirán contar con datos más precisos y en tiempo real en sectores estratégicos de la región.

En El Juncal, la estación funciona en el CET 11 Escuela Secundaria de Formación Agraria (ESFA), donde estudiantes participan activamente en la recolección y retransmisión de datos meteorológicos a través de la radio comunitaria, generando información útil para toda la comunidad rural.

El acceso a esta información es público y puede consultarse a través del mapa de la red secundaria de monitoreo disponible en el sitio oficial del DPA.

Accedé al mapa de estaciones meteorológicas del DPA

Con más tecnología, participación comunitaria y presencia territorial, Río Negro sigue fortaleciendo el monitoreo climático y el acceso a información de gran importancia para las comunidades rurales.