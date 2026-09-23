Río Negro presenta su nueva web de turismo

La Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) presentó una nueva versión de su sitio oficial, que reúne en un mismo espacio la oferta turística de las cuatro regiones de la provincia y facilita el acceso a destinos, experiencias y servicios.

La nueva plataforma puede visitarse en turismo.rionegro.gov.ar y fue desarrollada con navegación por regiones y productos, mapas interactivos y contenidos audiovisuales.

También incorpora un espacio destinado a prestadores y agencias de viajes, con información sobre la oferta formal registrada.

La web permite acceder a propuestas vinculadas al turismo activo, bienestar, gastronomía, eventos y grandes atractivos provinciales, entre ellos la Ruta del Astroturismo y el Eclipse 2027. Además, cuenta con un diseño adaptado para dispositivos móviles.

El desarrollo forma parte de la estrategia de comunicación de la Agencia de Turismo de Río Negro para integrar la oferta de la Cordillera, la Estepa, los Valles y el Mar en una misma plataforma y facilitar la planificación de viajes dentro de la provincia.