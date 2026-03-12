La Rionegrina celebra siete años de historia, transparencia y beneficios

La Quiniela La Rionegrina cumple siete años consolidándose como uno de los juegos más importantes de la provincia y como una herramienta clave para generar recursos que luego se redistribuyen en beneficio de todos los rionegrinos.

Su nacimiento en 2019 marcó un hito para la provincia con la puesta en funcionamiento de la Quiniela provincial y la inauguración de la moderna Sala de Sorteos de Lotería de Río Negro. Este espacio no solo permitió realizar sorteos propios con mayor transparencia y tecnología, sino que además se convirtió en un ámbito confiable para llevar adelante distintos sorteos públicos provinciales, como adjudicaciones de viviendas, lotes y procesos vinculados a juicios por jurados, entre otros.

A lo largo de estos siete años, Lotería de Río Negro ha sostenido una política de inversión tecnológica permanente que garantiza sorteos seguros, públicos y transparentes. Este crecimiento permitió que La Rionegrina se fortalezca en el mercado, gane cada vez más popularidad entre los apostadores y se consolide dentro del sistema de quinielas del país.

En este nuevo aniversario, La Rionegrina alcanzará más de 9.300 sorteos realizados, todos transmitidos en vivo de lunes a sábado, reflejando su continuidad y el crecimiento sostenido del juego en la región.

Durante el año 2025, la recaudación total superó los $7.900 millones, con promedio mensual mayor de $659 millones. Aproximadamente el 61% fue destinado al pago de premios para los apostadores, superando los $4.800 millones y promediando mensualmente más de $400 millones con ese fin.

Una parte del porcentaje restante constituye el saldo positivo que Lotería de Río Negro redistribuye en la provincia, en cumplimiento de la Ley K 48, que establece que los recursos provenientes de los juegos oficiales deben destinarse a distintas políticas públicas y acciones que benefician directamente a la comunidad rionegrina.

Asimismo, la infraestructura tecnológica de la Sala de Sorteos permitió que la provincia forme parte de Lotería Unificada, un sistema integrado por varias jurisdicciones del país que incluye a Neuquén, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, Formosa y Río Negro.

Para quienes creen en las cábalas o simplemente disfrutan del juego, este aniversario puede ser una buena oportunidad para probar suerte con La Rionegrina, que cuenta con cinco sorteos diarios: la Previa a las 10.15, el Primero a las 12.00, la Matutina a las 15.00, la Vespertina a las 18.00 y la Nocturna a las 21.00