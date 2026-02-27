Comallo: análisis para habilitar nuevas perforaciones

En el marco de un trabajo articulado entre Aguas Rionegrinas, el Departamento Provincial de Aguas y la Subsecretaría de Comisiones de Fomento, se llevó adelante tareas de muestreo en las cuatro nuevas perforaciones recientemente ejecutadas en Comallo, lo que constituye un paso fundamental para el análisis de la calidad del agua y requisito previo obligatorio para la habilitación de los pozos y su posterior vinculación a la red de distribución.

Una vez obtenidos los resultados de laboratorio, la empresa iniciará de manera inmediata las obras para vincular dos de estas perforaciones al sistema actual. En paralelo, se comenzará con la elaboración del estudio hidráulico necesario para evaluar y definir el proyecto de obra que permitirá integrar las dos perforaciones restantes.

Estos trabajos forman parte de una política estratégica articulada entre los organismos, con el objetivo central es fortalecer los sistemas de provisión locales, priorizando el consumo humano y garantizando la continuidad del servicio en un escenario de marcada escasez hídrica.

A través de la planificación y las líneas de trabajo del Gobierno de Río, se reafirma su compromiso de proteger este recurso fundamental., y bajo esta premisa se busca acompañar a cada comunidad y asegurar el acceso al agua potable como un derecho esencial, incluso en contextos climáticos adversos.