Río Negro abre preinscripción para Profesionalización de Agentes de Salud

El Ministerio de Salud de Río Negro convoca a agentes del sistema sanitario que realizan tareas de cuidado a participar del programa de Profesionalización de Agentes de Salud (PROPAS), que permite acceder al título de Técnico/a Superior en Enfermería con validez nacional, para fortalecer la formación en Enfermería.

La iniciativa busca fortalecer la formación del recurso humano en salud y jerarquizar el rol de quienes realizan tareas vinculadas a los cuidados enfermeros en el sistema sanitario provincial.

Esta propuesta es impulsada por la Subsecretaría de Cuidados Enfermeros y se desarrolla en articulación con la Escuela Superior de Enfermería, la Escuela de Salud Rionegrina y los distintos establecimientos de salud distribuidos en el territorio provincial.

Históricamente, Río Negro ha sostenido una política pública orientada a la formación de su personal de salud. Desde los procesos de reconversión de agentes empíricos en la década del 70, pasando por la creación de la Escuela Superior de Enfermería en Allen en 1985 y la posterior incorporación de la formación de enfermería al ámbito universitario, la provincia ha sido pionera en reconocer que el fortalecimiento del sistema sanitario depende en gran medida de la capacitación de sus recursos humanos.

El PROPAS busca transformar la experiencia laboral de agentes que ya se desempeñan en el cuidado de personas en una formación profesional que les permita obtener el título de Técnico/a Superior en Enfermería, con validez nacional.

El programa cuenta con la aprobación para su implementación por parte del Ministerio de Salud mediante la Resolución 2025-5339-E-GDERNE-MS y con un nuevo diseño curricular jurisdiccional aprobado por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos a través de la Resolución 1118/26.

Entre los requisitos se solicita contar con título secundario, acreditar desempeño laboral en un establecimiento de salud de la provincia y completar el formulario de preinscripción. Las personas interesadas pueden completar la planilla de preinscripción PROPAS de manera online https://tinyurl.com/3tayzs68. Para más información o consultas, se encuentra disponible el correo electrónico: propas710@gmail.com.