Jacobacci: Mellado se reunió con productores de Cerro Mesa

El encuentro se realizó en la sede de la Cooperativa Ganadería Indígena y permitió abordar distintas necesidades vinculadas a la producción, los caminos vecinales y el Plan Calor.

El intendente de Jacobacci, José Mellado, junto a la secretaria de Desarrollo Sustentable, María Eugenia Chameli, mantuvo una reunión con productores de la zona rural de Cerro Mesa, con el objetivo de conocer sus principales inquietudes y avanzar en alternativas de respuesta.

El encuentro se desarrolló en la sede de la Cooperativa Ganadería Indígena y contó además con la participación del presidente del Ente para el Desarrollo de la Región Sur, Darío Ibáñez; el director de Ganadería de la Región Sur, Juan Escobar; y el legislador Norberto Moreno.

Durante la reunión se abordaron diferentes situaciones vinculadas a la actividad productiva, el estado y mantenimiento de los caminos vecinales y el acceso al Plan Calor.

En cada uno de los temas planteados se brindó asesoramiento sobre los canales de gestión correspondientes y se analizaron posibles respuestas y alternativas para atender las necesidades de los productores.

Desde el Municipio destacaron que, desde el inicio de la actual gestión, se vienen realizando relevamientos en distintas zonas rurales de Jacobacci, con el propósito de fortalecer el contacto directo con los productores y conocer de primera mano las problemáticas que atraviesan.

Este trabajo territorial busca además acercar a las familias rurales herramientas, programas y beneficios disponibles, articulando gestiones con organismos municipales, provinciales y regionales.

El encuentro con los productores de Cerro Mesa forma parte de esta agenda de trabajo en territorio, orientada a fortalecer el acompañamiento al sector productivo y generar respuestas a las necesidades de las comunidades rurales.