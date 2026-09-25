Pilcaniyeu estará presente en la FIT 2026 con su propuesta turística

El Vagón Turístico de la Municipalidad de Pilcaniyeu será parte de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, donde representará a la localidad y llevará su identidad, cultura y propuestas a uno de los principales eventos turísticos del país.

La delegación de Pilcaniyeu participará de la FIT durante los días sábado 27 y domingo 28, presentando las características y atractivos de la localidad ubicada en el corazón de la Patagonia.

Desde el Municipio destacaron que Pilcaniyeu se posiciona como una de las puertas de entrada a la estepa patagónica, con una propuesta que combina paisajes naturales, historia, tradiciones y experiencias vinculadas al turismo rural y de aventura.

La participación en la feria permitirá además generar nuevos vínculos, establecer contactos y dar a conocer la oferta turística local ante visitantes, operadores y representantes del sector de distintos puntos del país.

El Vagón Turístico será el encargado de representar a la localidad y transmitir en este importante encuentro la identidad y las raíces de Pilcaniyeu, junto con las experiencias que ofrece a quienes visitan la región.

Desde la Municipalidad señalaron que la presencia en la FIT representa una oportunidad para mostrar el potencial turístico de Pilcaniyeu y proyectar sus atractivos más allá de la región.