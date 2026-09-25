Pilcaniyeu estará presente en la FIT 2026 con su propuesta turística

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El Vagón Turístico de la Municipalidad de Pilcaniyeu será parte de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, donde representará a la localidad y llevará su identidad, cultura y propuestas a uno de los principales eventos turísticos del país.

La delegación de Pilcaniyeu participará de la FIT durante los días sábado 27 y domingo 28, presentando las características y atractivos de la localidad ubicada en el corazón de la Patagonia.

Desde el Municipio destacaron que Pilcaniyeu se posiciona como una de las puertas de entrada a la estepa patagónica, con una propuesta que combina paisajes naturales, historia, tradiciones y experiencias vinculadas al turismo rural y de aventura.

La participación en la feria permitirá además generar nuevos vínculos, establecer contactos y dar a conocer la oferta turística local ante visitantes, operadores y representantes del sector de distintos puntos del país.

El Vagón Turístico será el encargado de representar a la localidad y transmitir en este importante encuentro la identidad y las raíces de Pilcaniyeu, junto con las experiencias que ofrece a quienes visitan la región.

Desde la Municipalidad señalaron que la presencia en la FIT representa una oportunidad para mostrar el potencial turístico de Pilcaniyeu y proyectar sus atractivos más allá de la región.

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