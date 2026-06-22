Última semana para comprar el cartón del Patagonia Telebingo

Con una camioneta Fiat Titano 4×4 0 km como premio principal, el Patagonia Telebingo se prepara para su Sorteo Extraordinario de junio, que se realizará el próximo domingo 28. Durante esta última semana, quienes deseen participar todavía pueden adquirir su cartón en cualquier agencia o subagencia oficial de Lotería de Río Negro.

Con un valor de $10.000, se sortea una camioneta 0 Km Fiat Titano 4 x 4 y los premios de siempre: Primera Linea $720.000; Segunda línea $1.450.000; primer bingo $1.800.000; y segundo bingo $3.600.000. Y además, como todos los domingos se juega por el pozo acumulado de $38.298.927.

El Patagonia Telebingo continúa consolidándose como uno de los juegos más convocantes de la región. En la edición extraordinaria anterior, un vecino de Viedma resultó ganador de un automóvil Fiat Cronos 0 km, demostrando que la suerte puede llegar a cualquier localidad de la provincia.

El sorteo se realizará el domingo 28 de junio a las 14 y podrá seguirse en vivo a través de la pantalla de Canal 10 de Río Negro y de las redes sociales oficiales de Lotería de Río Negro, donde se transmitirán todas las instancias de una nueva edición del Patagonia Telebingo.